Theo nguồn tin từ báo Người Lao Động khoảng 15 giờ 15 phút, hình ảnh 6 chiếc xe cứu thương lần lượt chở các thi thể trong một căn nhà ở Mỹ Phước 3, phường Thới Hòa, TX. Bến Cát, tỉnh Bình Dương về nhà xác khiến ai nhìn thấy cũng xót xa.

Có mặt tại hiện trường, chị Trinh- một người họ hàng thân thiết với gia đình nạn nhân vẫn chưa hết bàng hoàng chia sẻ, căn nhà này được vợ chồng anh P., chị T. mua lại cách đây ít hôm, chứ không phải thuê như một số người hàng xóm nói. Họ từ TP HCM chuyển về đây để mở salon tóc, làm móng.

“Hôm về nhà mới, anh P. khoe mua được căn nhà ưng ý, giờ phải cố gắng làm ăn để trả nợ. Vậy mà niềm vui chưa được bao lâu thì tai họa ập đến, thật xót xa"- chị Trinh nghẹn ngào.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc thương tâm - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo chị Trinh, anh P. trước đây đã có 1 đời vợ, chị T. là vợ sau, họ có 2 con chung là cháu K. (7 tuổi) và cháu T. (2 tuổi). L (15 tuổi) là con riêng của chị T. và D. bằng tuổi L. là cháu, sống cùng anh P., chị T.

Cả gia đình được xác định đã chết tối hôm qua (23/7), thời điểm đó trên địa bàn có mưa lớn, kèm theo mất điện, họ đã sử dụng máy phát điện. Đến khoảng 12 giờ trưa ngày 24-7, một người quen đến nhà kêu cửa nhưng không thấy ai trả lời, đập cửa vào trong thì phát hiện 6 người đã tử vong.

Ông Nguyễn Trọng Ân, Chủ tịch UBND thị xã Bến Cát, cho biết nguyên nhân bước đầu có thể do tất cả bị ngạt khí khi dùng máy phát điện mà lại đóng kín cửa, xung quanh toàn kính.

Hai đầu đường DJ 19 được phong tỏa - Ảnh: Báo Tiền Phong

Trước đó theo tin tức từ báo Tiền Phong, trưa 24/7, người dân trong khu vực phát hiện trong căn nhà trên đường DJ 19 có người nằm bất động nên đến kiểm tra và hốt hoảng khi phát hiện bên trong căn nhà có đến 6 người đang nằm bất động nên đã trình báo cơ quan chức năng.

Tại hiện trường, các lực lượng chức năng phát hiện bên trong nhà có 6 người đã tử vong (gồm 2 vợ chồng và 4 em nhỏ) cùng một máy phát điện trong phòng ngủ.

Người dân địa phương cho hay, đêm qua (23/7) khu vực nơi xảy ra vụ việc bị mất điện. Một số nhà dân đã dùng máy phát điện để phục vụ sinh hoạt.