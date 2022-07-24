“Sau khi đục tường cứu được 4 đứa trẻ ở gác lửng thoát ra ngoài an toàn, mọi người tiếp tục tìm 2 em còn lại, nhưng không thấy. Cảnh sát đến phá cửa để dập lửa, vào nhà vệ sinh ở tầng trệt mới phát hiện 2 bé đang ngất xỉu do ngạt khói”, ông Nên bùi ngùi kể.

Theo nguồn tin từ Zing News, nhân chứng đã kể lại khoảnh khắc giải cứu được 4 cháu nhỏ trong vụ hỏa hoạn nhưng lại không thể tìm được 2 cháu bé còn lại bởi một phần ngọn lửa đã bắt đầu lan rộng lên lẫn khói quá dày đặt.

Hai chiếc áo quan nhỏ đặt bên cạnh căn nhà ám khói đen, nghi ngút nhan khói trong tiếng kinh vang vọng. Nhìn di ảnh với nụ cười hồn nhiên của hai em bé xấu số, mọi người không khỏi xót xa.

Chiều 24/7, nhiều người sống tại ấp 6C, xã Vĩnh Lộc A (huyện Bình Chánh), tập trung về chiếc rạp nhỏ dựng trước căn nhà ám khói đen ở địa chỉ F4/25Z, tổ 14, chia sẻ đau thương, mất mát với vợ chồng bà Hương (34 tuổi, quê Quảng Ngãi).

Ngồi bên cạnh căn nhà vừa xảy ra hỏa hoạn, ông Nên (60 tuổi, ngụ địa phương) cho biết khoảng 15h45 ngày 23/7, ông cùng một số người phát hiện khói đen bốc lên ngùn ngụt tại căn nhà của hàng xóm.

Mọi người hô hoán, chạy đến kiểm tra thì phát hiện cửa khóa ngoài. Lúc này, trong nhà có nhiều tiếng em bé khóc, la hét. Trong tình thế cấp bách, nhiều thanh niên ở địa phương bắc thang lên gác lửng của căn nhà, dùng búa đập tường vào bên trong đưa được 4 đứa trẻ ra ngoài.

2 cháu nhỏ được người dân tiến hành hô hấp nhưng không qua khỏi - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Khi biết trong nhà còn 2 em khác, mọi người tiếp tục leo lên gác lửng của căn nhà tìm kiếm, nhưng không thấy. Lúc này, lửa và khói dưới tầng trệt bùng lên dữ dội nên mọi người thoát ra ngoài trong tuyệt vọng.

Khoảng 10 phút sau, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an huyện Bình Chánh đến phá cửa, đập tường ở tầng trệt để dập lửa.

Cảnh sát tìm kiếm và phát hiện hai cháu bé còn lại đang ôm nhau, ngạt khói trong nhà vệ sinh ở tầng trệt. Ngay lập tức lực lượng chức năng đã tiến hành đưa các em ra ngoài hô hấp, sơ cứu rồi chuyển đến Bệnh viện Nhi TP.HCM cấp cứu, nhưng không may nạn nhân đã không thể qua khỏi.

“6 đứa trẻ là anh em ruột, chúng nó ngoan và lễ phép. Hoàn cảnh các cháu khó khăn nên ở khu phố ai cũng thương. Thỉnh thoảng có thức ăn ngon, tôi cũng gọi mấy bé qua cho. Nghe tin hai đứa không qua khỏi, tôi như chết lặng”, ông Nên nghẹn ngào.

Ngồi trong chiếc rạp làm lễ ma chay, bà Hương như không tin sự thật hai đứa con của mình ra đi sau vụ hỏa hoạn. Chốc chốc, bà kéo tà áo lau nước mắt lăn dài trên gương mặt rám nắng. Ánh mắt đỏ hoe, thất thần sau một đêm mất ngủ, bà Hương cho biết hai vợ chồng bà có 7 đứa con. Người mất là con trai thứ và gái út.

Hai vợ chồng bà làm nghề thợ mộc. Con đông nên gia đình đến thuê căn nhà ở xã Vĩnh Lộc A mỗi tháng 3 triệu đồng, ở từ tháng 11 năm ngoái.

Khi xảy ra cháy, vợ chồng bà cùng con lớn đi làm ở xưởng mộc gần nhà. 6 đứa con còn lại, bà căn dặn ở trong nhà chơi và khóa cửa ngoài vì sợ con đi ra đường gặp nguy hiểm.

Chiều 23/7, khi đang làm việc, bà được hàng xóm gọi điện báo tin cháy nhà nên liền chạy về. Hai vợ chồng bà như ngã quỵ khi cảnh sát đưa hai đứa con ra ngoài cùng một lúc trong tình trạng ngất xỉu do ngạt khói.

“Vợ chồng tôi cả đời làm ăn lương thiện để nuôi con. Hai vợ chồng nghèo khổ, không có tài sản gì ngoài các con”, bà Hương nói rồi bật khóc.

Căn nhà nơi xảy ra vụ hỏa hoạn - Ảnh: Zing News

Chiều cùng ngày, lãnh đạo UBND xã Vĩnh Lộc A và huyện Bình Chánh đã đến thăm hỏi, hỗ trợ và động viên gia đình nạn nhân. Lực lượng chức năng huyện Bình Chánh đang bảo vệ hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Trước đó theo thông tin từ báo Lao Động, vào lúc 16 giờ 22 phút ngày 23/7, Công an xã Vĩnh Lộc A nhận được tin báo xảy ra cháy nhà dân tại địa chỉ ấp 6, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh do ông Nguyễn Vĩnh Phước (sinh năm 1985) làm chủ. Căn nhà có diện tích 44m2 (4 x11m), nhà xây dựng 1 trệt, 1 gác lửng.

Nhận tin báo, Công an xã Vĩnh Lộc A và Đội PCCC Công an huyện Bình Chánh đến hiện trường đã triển khai công tác chữa cháy cứu nạn, cứu hộ. Đến khoảng 16h35 phút cùng ngày, đám cháy được khống chế.

Bước đầu, công an xác định, diện tích đám cháy khoảng 5m, nhiều tài sản bên trong nhà bị lửa thiêu rụi.

Tại thời điểm xảy ra cháy trong nhà có 6 trẻ em, cửa bị khóa trái do chủ nhà khóa bên ngoài đi công việc. Người dân lân cận phối hợp phá cửa cứu được 4 đứa trẻ thoát ra ngoài an toàn, còn 2 đứa trẻ bị ngất xỉu, được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng tử vong sau đó.

Danh tính 2 nạn nhân gồm N.Đ.V.P (sinh năm 2012) và N.Đ.B.C (sinh năm 2021). Nguyên nhân được cho là: “Chủ nhà khóa cửa nhốt 6 em bé bên trong rồi đi làm và không may xảy ra hỏa hoạn”, đại diện Công an xã Vĩnh Lộc A cho biết.