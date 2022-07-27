Làm lây lan dịch Covid-19 nghiêm trọng, nam tài xế lãnh án 2 năm 6 tháng tù giam

Kết quả điều tra dịch tễ, tổ truy vết đã phát hiện có 18 trường hợp F1, 57 trường hợp F2, 45 trường hợp F3 có liên quan đến Vinh, trong đó, có 9 trường hợp F1 tiếp xúc gần với Vinh có kết quả dương tính SARS-CoV-2.

Theo thông tin từ báo Sài Gòn giải phóng, ngày 26/7, TAND TP Sóc Trăng đã tuyên phạt bị cáo Mã Vinh (36 tuổi, trú khóm 4, phường 4, TP. Sóc Trăng) 2 năm 6 tháng tù về hành vi “Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người”. HĐXX nhận định, hành vi của Vinh đã xâm phạm đến trật tự quản lý nhà nước về công tác phòng, chống dịch. Theo thông tin từ báo Sóc Trăng, Vinh là tài xế xe tải luồng xanh của chành xe Phượng Hoàng tại TP. Sóc Trăng. Trong khoảng thời gian tháng 8 và tháng 9/2021, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp tại các tỉnh phía Nam. Ngày 20/9/2021, Vinh một mình điều khiển xe đầu kéo đi giao hàng hóa cho các chành xe tại TP.HCM, tỉnh Long An và ngược lại. Nhưng khi về đến chành xe Phượng Hoàng thì Vinh đã tiếp xúc với nhiều người, không tuân thủ quy định về cách ly y tế đối với tài xế luồng xanh đi về từ vùng có dịch bệnh.

Đến khoảng 14 giờ, ngày 26/9/2021, Vinh đã mượn xe của người anh đến Trung tâm An dưỡng Hoàng Tuấn để test nhanh (vì có triệu chứng ho, đau họng; giấy xét nghiệm Covid-19 đã hết hạn) và kết quả dương tính SARS-CoV-2. Đến khoảng 18 giờ 30 phút cùng ngày, Vinh được Sở Y tế Sóc Trăng thông báo là có kết quả xét nghiệm PCR khẳng định dương tính với SARS-CoV-2. Bị cáo Mã Vinh tại tòa - Ảnh: báo Sóc Trăng Sau đó, Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 TP. Sóc Trăng tiến hành lấy lời khai đối với Vinh để điều tra truy vết dịch tễ nhưng Vinh đã khai báo gian dối làm lây lan dịch bệnh cho nhiều người khác. Quá trình điều tra dịch tễ đến ngày 28/9/2021, tổ truy vết được người dân cung cấp thông tin là anh Hoàng đã tiếp xúc gần và có nhậu chung với Vinh trên ca bin xe.

Do vậy, anh Hoàng được đưa đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm PCR, kết quả dương tính SARS-CoV-2. Trong quá trình điều tra dịch tễ, tổ truy vết về phòng, chống dịch Covid-19, TP. Sóc Trăng đã nhiều lần yêu cầu Vinh khai báo trung thực về lịch trình di chuyển và tiếp xúc nhưng Vinh vẫn khẳng định không có tiếp xúc, nhậu với anh Hoàng. Đến khi anh Hoàng có kết quả xét nghiệm PCR dương tính SARS-CoV-2 thì Vinh mới thừa nhận có nhậu chung. Kết quả điều tra dịch tễ đến ngày 29/9/2021, tổ truy vết đã phát hiện có 18 trường hợp F1, 57 trường hợp F2, 45 trường hợp F3 có liên quan đến Vinh, trong đó, có 9 trường hợp F1 tiếp xúc gần với Vinh có kết quả dương tính SARS-CoV-2 và đến nay, các bệnh nhân nhiễm bệnh đã được điều trị khỏi. Về chi phí điều trị và chi phí phòng, chống dịch bệnh đối với những người nhiễm bệnh có liên quan đến Vinh là trên 230 triệu đồng. Nhưng bệnh Covid-19 thuộc bệnh truyền nhiễm nhóm A (Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm 2007) nên số tiền được Nhà nước chi trả.

Việt Nam nhảy vọt trong bảng xếp hạng chỉ số phục hồi hậu Covid-19 của Nikkei Việt Nam và Philippines đã ghi nhận những bước tiến lớn trong bảng đánh giá Chỉ số phục hồi hậu đại dịch Covid-19 của Nikkei cho tháng 5. Cả hai nước đều đã nỗ lực giảm bớt các hạn chế phòng dịch và số ca lây nhiễm cũng chỉ ở mức thấp.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/lam-lay-lan-dich-covid-19-nghiem-trong-nam-tai-xe-lanh-an-2-nam-6-thang-tu-giam-486261.html