Hậu COVID-19 ở trẻ em: Bé trai 13 tuổi bị tổn thương gan, não vì mắc hội chứng viêm đa hệ thống

Xã hội 26/04/2022 10:32

Dù được điều trị ổn định sau mắc COVID-19 có kèm sốc nhiễm trùng, bé trai 13 tuổi (trú tại Trà Vinh) lại xuất hiện hội chứng viêm đa hệ thống (MIS-C), có tổn thương não.

Theo chia sẻ thông tin từ Tuổi Trẻ Online, vào ngày 25/4, BSCKII Nguyễn Minh Tiến - phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng thành phố (TP.HCM), cho biết bệnh viện vừa cứu sống trường hợp em T.G.H. (13 tuổi, nam, ngụ tỉnh Trà Vinh) mắc COVID-19 cấp tính, sau đó xuất hiện hội chứng viêm đa hệ thống (hội chứng MIS-C), tổn thương não.

Bệnh nhi vào viện trong tình trạng lư đừ, thở co kéo cơ liên sườn 36 lần/phút, phổi thô, bụng mềm. Xét nghiệm máu có tình trạng toan chuyển hóa máu nặng, men gan tăng, xét nghiệm RT-PCR SARS-CoV-2 dương tính. Sau đó, bệnh nhi được chẩn đoán sốc nhiễm trùng, nhiễm trùng huyết, viêm phổi nặng, tổn thương gan, COVID-19. Bệnh nhi được điều trị hỗ trợ hô hấp, kháng viêm, kháng virus, kháng sinh, kháng đông, điều chỉnh điện giải.

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Hình ảnh tổn thương não của bệnh nhi - Ảnh: Tuổi Trẻ online

Theo Sức khỏe và đời sống đưa tin, qua khai thác bệnh sử ghi nhận bệnh nhi đã mắc bệnh 6 ngày, trong đó, từ ngày 1 đến ngày 4, trẻ sốt nhẹ, ho, đau họng và chuyển sang sốt cao, mệt mỏi, ăn uống kém vào ngày thứ 5, 6. Gia đình đưa em nhập bệnh viện địa phương trong tình trạng sốc, lừ đừ, mạch 170 lần/phút, huyết áp thấp, vã mồ hôi, thở 50 lần/phút, bụng mềm, xét nghiệm nhanh dương tính với COVID-19.

Sau gần hai tuần điều trị, tình trạng em H. cải thiện dần, xét nghiệm âm tính COVID-19. Tuy nhiên, sang đến tuần thứ 3 thì bệnh nhi sốt lại, đỏ mắt, đỏ da, có biểu hiện rối loạn phối hợp vận động, loạng choạng, thất điều (không theo mệnh lệnh), than nhức đầu, xét nghiệm phản ứng viêm trong máu tăng cao trở lại.

Em H. được chọc dò dịch não tủy xét nghiệm bình thường và chụp MRI não, ghi nhận tổn thương đồi thị hai bên và tổn thương chất trắng của tiểu não. Các bác sĩ chẩn đoán em bị hội chứng viêm đa hệ thống, tổn thương não, được điều trị kháng viêm liều cao, kháng đông để phòng ngừa tắc mạch.

Kết quả sau một tuần điều trị, em H. hết sốt, hết đỏ da, tỉnh táo, ăn uống khá. Xét nghiệm phản ứng viêm về bình thường, được xuất viện điều trị tiếp đủ liệu trình kháng viêm và tái khám theo hẹn.

Bác sĩ Tiến cho hay đây là trường hợp hiếm gặp ở trẻ mắc COVID-19 có tổn thương gan nặng và sau đó lại xuất hiện hội chứng viêm đa hệ thống có biểu hiện tổn thương thần kinh. Do đó, các bậc phụ huynh cần lưu ý đưa trẻ tiêm vắc xin phòng COVID-19 theo chương trình.

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Theo TS.BS Đào Hữu Nam, bệnh nhi được lọc máu 5 ngày, thở máy trong 15 ngày và ECMO 8 ngày, sau giai đoạn nguy hiểm đó, bệnh nhi đã được cai ECMO và tập thở bình thường trở lại.

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