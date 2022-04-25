Cha mẹ chủ quan khi con mắc Covid-19, bé 10 tuổi rơi vào hôn mê, viêm cơ tim tối cấp

Theo TS.BS Đào Hữu Nam, bệnh nhi được lọc máu 5 ngày, thở máy trong 15 ngày và ECMO 8 ngày, sau giai đoạn nguy hiểm đó, bệnh nhi đã được cai ECMO và tập thở bình thường trở lại.

Theo báo Tiền Phong đưa tin, bệnh viện Nhi Trung ương vừa tiếp nhận và điều trị thành công cho bệnh nhi 10 tuổi mắc COVID-19 cấp tính nguy kịch, có diễn tiến nặng vì viêm cơ tim tối cấp. TS. Phan Hữu Phúc - Phó Giám đốc Trung tâm Hồi sức tích cực COVID-19 Trẻ em (Bệnh viện Nhi Trung ương) cho hay, bệnh nhi nhập viện vào ngày 16/3. Trước đó khoảng 4 ngày, bé sốt cao 39 độ C, test nhanh dương tính. Gia đình nghĩ trẻ bị COVID-19 mức độ nhẹ, nhanh bình phục nên không đưa con đi khám. Tới khi trẻ có biểu hiện mệt mỏi, khó thở, tím tái người, gia đình mới nhanh chóng đưa đi viện thì cháu được các bác sĩ thông báo là rất nguy kịch.

Bệnh nhi ổn định sau điều trị - Ảnh: VTV Theo thông tin của VTV, bệnh nhi trên là một trong số những bệnh nhân nguy kịch nhất tại Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh COVID-19 trẻ em, Bệnh viện Nhi Trung ương. TS.BS Đào Hữu Nam - Trưởng khoa Điều trị tích cực, Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh COVID-19 trẻ em cho biết: "Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng sốt cao và mệt mỏi, khó thở, suy hô hấp - tuần hoàn. Được biết, tiền sử bệnh nhi khỏe mạnh bình thường, không có bệnh nền hay biểu hiện gì đặc biệt". Trước tình hình cấp bách, các bác sĩ đã tiến hành phối hợp nhiều biện pháp như thở máy, lọc máu bằng quả lọc hấp phụ. Bên cạnh giúp hỗ trợ điều chỉnh các vấn đề về nội môi, kiểm soát dịch, biện pháp này giúp loại bỏ các yếu tố trung gian gây viêm (như các cytokine) trong trường hợp mắc các bệnh lý nặng do COVID-19 gây ra, từ đó giúp toàn trạng của bệnh nhi dễ dàng tiến triển hơn.

Sau khi bệnh nhi điều trị hồi sức ban đầu theo hướng trên thì trong 1-2 ngày đầu, bệnh nhi khá ổn định và tiên lượng tốt lên. Tuy nhiên, sau đó bệnh nhi bất ngờ diễn biến nặng hơn, các bác sĩ đã quyết định cho bệnh nhi chạy ECMO với hy vọng sẽ giữ lại sự sống cho bệnh nhi. Cuối cùng bệnh nhi cũng vượt qua giai đoạn nguy kịch, vượt qua lằn ranh mong manh của sự sống. Theo TS.BS Đào Hữu Nam, bệnh nhi được lọc máu 5 ngày, thở máy trong 15 ngày và ECMO 8 ngày, sau giai đoạn nguy hiểm đó, bệnh nhi đã được cai ECMO và tập thở bình thường trở lại. Sau một thời gian điều trị, hồi sức, các bác sĩ đánh giá tình trạng của bệnh nhi đã khá ổn định, khả năng hồi phục tương đối tốt, chức năng tim đã cải thiện rõ. Toàn trạng dần ổn định lại bình thường. Hiện tại, bệnh nhi đã được chuẩn bị cho xuất viện và tiếp tục được hẹn khám lại định kỳ theo chuyên khoa tim mạch. Bệnh nhi COVID-19 đầu tiên được thực hiện lọc máu hấp phụ và ECMO tại Bệnh viện Nhi Trung ương - Ảnh: Sức khỏe và Đời sống Theo các bác sĩ, hầu hết trẻ mắc COVID-19 đều có biểu hiện nhẹ, sức khỏe nhanh chóng bình phục. Tuy nhiên, trường hợp bệnh nhi kể trên có thể rơi vào nguy kịch vì viêm cơ tim cấp, vì vậy, các bác sĩ khuyến cáo cộng đồng không nên chủ quan với COVID-19, đặc biệt là trẻ nhỏ và trẻ vị thành niên. Chính vì vậy, khi phát hiện con có những biểu hiện như sốt cao, đau tức ngực, đánh trống ngực, tím tái, khó thở, mệt mỏi, li bì, tim đập nhanh,… cha mẹ cần đưa trẻ tới cơ sở y tế gần nhất để phát hiện và điều trị kịp thời. Ngoài ra, phụ huynh cần lưu ý việc tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ trong độ tuổi tiêm chủng theo quy định của Bộ Y tế. Bởi, công tác tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần bảo vệ sức khỏe của trẻ em trước bối cảnh đại dịch COVID-19 vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp.

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