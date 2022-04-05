TP.HCM đặt mục tiêu hoàn thành tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em từ 5 - 11 tuổi trước tháng 9

Theo kế hoạch sẽ có khoảng 900.000 trẻ được tiêm vaccine phòng COVID-19.

Theo VTV đưa tin, UBND TP.HCM đặt ra mục tiêu trước tháng 9/2022 sẽ hoàn thành việc tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi sinh sống hoặc học tập trên địa bàn TP. Ngành y tế cho biết, công tác chuẩn bị đã hoàn thành và ngay khi được phân bổ vaccine, việc tiêm ngừa sẽ được thực hiện.

Theo kế hoạch sẽ có khoảng 900.000 trẻ được tiêm vaccine phòng COVID-19. Đối với trẻ không đi học tiêm tại điểm tiêm chủng cố định hoặc lưu động trên địa bàn do UBND TP. Thủ Đức và các quận, huyện quyết định.

Riêng với trẻ đang điều trị nội trú tại các bệnh viện, tổ chức tiêm vaccine ngay tại bệnh viện, kể cả trẻ có địa chỉ cư trú tại tỉnh, thành khác. Trung tâm cấp cứu 115 chịu trách nhiệm phối hợp với các bệnh viện trên địa bàn nhằm bảo đảm công tác cấp cứu tại các điểm tiêm.

UBND TP.HCM đặt ra mục tiêu trước tháng 9/2022 sẽ hoàn thành việc tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi sinh sống hoặc học tập trên địa bàn TP - Ảnh minh họa: TTXVN

Theo thông tin của Vietnamplus, UBND TP yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo rà soát, lập danh sách và nhập liệu đầy đủ danh sách trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi đang đi học trên địa bàn trước khi tổ chức tiêm lên nền tảng quản lý tiêm chủng COVID-19.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Đức, các quận, huyện rà soát, lập danh sách nhóm trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi không đi học, trẻ đang được nuôi dưỡng tại các cơ sở bảo trợ xã hội thuộc ngành quản lý; nhập liệu danh sách lên nền tảng quản lý tiêm chủng COVID-19.

Ngoài ra, UBND TP cũng đề nghị các địa phương phối hợp với ngành y tế sẵn sàng các phương án xử trí, cấp cứu khi có sự cố bất lợi sau tiêm. Các điểm tiêm thực hiện giám sát sự cố bất lợi sau tiêm để chủ động phát hiện và xử trí kịp thời, đặc biệt là tai biến nặng; theo dõi trẻ tại điểm tiêm chủng ít nhất 30 phút sau tiêm và hướng dẫn phụ huynh, người giám hộ tiếp tục theo dõi 28 ngày, đặc biệt trong vòng 7 ngày đầu sau tiêm; cung cấp số điện thoại của trung tâm y tế hoặc trạm y tế để phụ huynh, người giám hộ liên hệ khi cần.

Thủ tướng: TP.HCM cần đẩy mạnh tiêm vaccine cho trẻ từ 12 -17 tuổi Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị TP.HCM đẩy mạnh triển khai tiêm vaccine cho trẻ 12-17 tuổi để mở cửa lại trường học từ sau tết gắn với an toàn dịch bệnh…

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tphcm-dat-muc-tieu-hoan-thanh-tiem-vaccine-covid-19-cho-tre-em-tu-5-11-tuoi-truoc-thang-9-460493.html