Bé gái 2 tuổi đa chấn thương do bị 2 bảo mẫu bạo hành đã được xuất viện

Xã hội 27/07/2022 08:48

Ngày 18/7 vừa qua, Công an TP. Đà Lạt đã tiến hành khởi tố, bắt tạm giam 2 bảo mẫu bạo hành bé gái.

Liên quan đến vụ bé gái bị 2 bảo mẫu bạo hành, theo thông tin từ báo Tuổi trẻ, ngày 26/7, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng cho biết, bé gái C.P.L. (2 tuổi, quê Đắk Lắk, tạm trú tại P.10, Đà Lạt) xuất viện sau 10 ngày điều trị. Bé C.P.L. được mổ cấp cứu vùng đầu và điều trị các chấn thương khác như dập phổi, đa chấn thương bên ngoài.

Cụ thể, bé C.P.L. là con chị Cao Thị Th. (26 tuổi, thường trú tại Krông Năng, Đắk Lắk). Sau khi đến Đà Lạt sinh sống thì phải đi làm xa, nên tháng 2/2022 chị Th. gửi bé L. cho Cao Thị Đào (38 tuổi) trông giữ, chăm sóc với chi phí 7 triệu đồng/tháng.

Đến ngày 25/6, cô Đào sửa nhà nên giao bé L. cho Vương Ngọc Thảo Vy trông giữ. Mỗi tháng cô Đào trả cho Vy 2 triệu đồng. Tham gia nuôi giữ bé L. có thêm Huỳnh Thị Thanh Hằng (em chồng của Vy) phụ giúp.

Theo lời khai của 2 "bảo mẫu" này, do cháu L. ít tiếp xúc, sợ đến chỗ đông người… nên Vy và Hằng nhiều lần dùng tay đánh bé L.. Ngày 8/7, Vy dùng chân đạp vào người khiến bé L. té ngã trong nhà, phòng tắm. Đến ngày 16/7, sau khi cho bé L. ăn trưa, Hằng thấy cháu ói, người lạnh, môi tím tái nên tự hô hấp nhân tạo cho cháu 3 lần, sau đó chuyển cấp cứu.

Bé gái 2 tuổi đa chấn thương do bị 2 bảo mẫu bạo hành đã được xuất viện - Ảnh 1
Bé gái C.P.L. sau khi mổ cấp cứu để lấy máu tụ vùng đầu - Ảnh: báo Tuổi trẻ

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, chiều 16/7, Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng tiếp nhận bé L. trong tình trạng hôn mê. Qua chẩn đoán, bé gái bị chấn thương sọ não, dập phổi, nên được phẫu thuật cấp cứu.

Các bác sĩ thấy trên người bé L. có nhiều vết bầm tím từ đầu đến chân, bị chấn thương sọ não, tụ máu não, dập phổi… Qua đó xác định các vết thương trên người bé L. không phải do bị té, mà có dấu hiệu của bạo hành nên trình báo công an.

Theo Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng, sau 10 ngày được các y bác sĩ tích cực điều trị, các chấn thương của bé L đã được cải thiện, không còn nguy hiểm tới tính mạng. Đến sáng 25/7, sau khi thăm khám, xác định tình trạng sức khỏe của cháu ổn định nên bệnh viện đã cho xuất viện và hẹn kiểm tra lại sau 5 ngày nữa.

 

Tình trạng sức khỏe của bé gái ở Đà Lạt bị 2 bảo mẫu bạo hành dẫn đến chấn thương sọ não, dập phổi

Tình trạng sức khỏe của bé gái ở Đà Lạt bị 2 bảo mẫu bạo hành dẫn đến chấn thương sọ não, dập phổi

Mới đây, đại diện lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng thông tin về tình trạng sức khỏe của cháu bé 2 tuổi bị 2 bảo mẫu bạo hành dã man nhập viện trong tình trạng chấn thương sọ não, dập phổi.

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