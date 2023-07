Tại sao phải giám định bổ sung vết thương cũ của nạn nhân?

Theo luật sư Thơm, bản kết luận giám định pháp y tử thi cháu V.A. ngày 20/01/2022 của Phòng kỹ thuật hình sự công an TP.HCM kết luận nguyên nhân chết do phù phổi cấp do sốc đa chấn thương. Cơ chế hình thành dấu vết để lại trên tử thi đã xác định có rất nhiều các tổn thương trên cơ thể là nguyên nhân cháu tử vong, trong đó : "... Là các tổn thương cũ, do vật tày tác động gây nên. Là nguyên nhân gây ra cái chết cho nạn nhân... Các tổn thương cũ, xảy ra trước khi tử vong trong khoảng từ 02 đến 25 ngày là yếu tố cộng thêm dẫn đến cái chết của cháu bé.

Như vậy, Bản kết luận giám định pháp y tử thi đã xác định hành vi sử dụng bạo lực của các đối tượng diễn ra trong thời gian dài gây nên những thương tích rất nguy hiểm, là yếu tố cộng thêm dẫn đến cái chết của cháu Vân An vào ngày 22/12/2021.