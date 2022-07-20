Phát hiện đôi dép của bé gái 8 tuổi bên bờ ao sau khi cùng bà ngoại ra rẫy và cái kết đau lòng

Xã hội 20/07/2022 17:28

Cơ quan chức năng tỉnh Bình Phước đã tìm được thi thể bé gái 8 tuổi tử vong dưới ao sau khi cùng bà ngoại ra thăm rẫy của người thân trên địa bàn.

Theo Tuổi Trẻ, chiều ngày 20/7, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Bình Phước đã tìm được thi thể bé gái 8 tuổi chết đuối dưới ao nước tưới tiêu của người dân. Danh tính nạn nhân được xác định là bé Đ.N.Y., (8 tuổi), ngụ xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú.

Thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, bé Y. cùng bà ngoại vào rẫy của người thân ở ấp 5, xã Đồng Tâm chơi. Đến khoảng 10h cùng ngày, người nhà không thấy bé Y. nên đi tìm. Khi tới khu vực ao nước tưới tiêu giữa rẫy thì phát hiện đôi dép của bé Y. để trên bờ ao, mọi người lao xuống tìm kiếm nhưng không được.

Phát hiện đôi dép của bé gái 8 tuổi bên bờ ao sau khi cùng bà ngoại ra rẫy và cái kết đau lòng - Ảnh 1
Ao nước nơi bé gái gặp nạn - Ảnh: Tuổi Trẻ

Theo Bình Phước online, nhận tin báo, lực lượng cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh đã điều động hàng chục cán bộ, chiến sĩ xuống hiện trường, phối hợp với lực lượng địa phương triển khai phương án tìm kiếm bé Y.

Sau khoảng 1 giờ tìm kiếm, đến khoảng 13 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng chức năng và người dân đã tìm thấy thi thể bé Y đưa lên bờ. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Sự việc xảy ra rất đau lòng. Hiện đang là cao điểm mùa mưa, địa hình Bình Phước có nhiều sông, suối, nhất là ao, hồ trong các vườn rẫy do các hộ dân đào trữ nước phục vụ tưới cho cây trồng vào mùa khô, khi mùa mưa đến, nước lớn rất nguy hiểm đối với trẻ nhỏ khi đến gần. Vì vậy, các gia đình sinh sống gần ao, hồ, sông, suối cần đề cao cảnh giác, thường xuyên quan sát trẻ nhỏ, không để sự việc đáng tiếc xảy ra.

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