Thông tin mới vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành đến tử vong: Vụ án được xét xử công khai

Xã hội 11/07/2022 12:39

Vụ bé gái 8 tuổi sẽ được TAND TP.HCM xử công khai thay vì xử kín như quyết định trước đó.

Mới đây, trên trang cá nhân, luật sư Nguyễn Anh Thơm đã chia sẻ thông tin mới nhất về vụ việc bé V.A ( 8 tuổi, TP.HCM) bị bạo hành đến tử vong.

Cụ thể, theo luật sư, ngày 7/7/2022, TAND TP.HCM đã ban hành Quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm số 5744/2022/QĐXXST-HS đối với các bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang và Nguyễn Kim Trung Thái về các tội Giết người, Hành hạ người khác, Che giấu tội phạm.

Thời gian mở phiên tòa: 08 giờ 00 phút, ngày 21/7/2022. Vụ án được xét xử công khai.

Thông tin mới vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành đến tử vong: Vụ án được xét xử công khai - Ảnh 1
Vụ án đã được xét xử công khai - Ảnh: FBNV

Cũng đưa tin tương tự về vụ việc, theo Tuổi Trẻ, chủ tọa phiên tòa vẫn là thẩm phán Nguyễn Văn Tuấn. Những người tham gia bảo vệ quyền và lợi ích cho bé N.T.V.A. (sinh năm 2013) gồm các luật sư: Trần Thị Ngọc Nữ, Phạm Công Hùng, Khưu Mỹ Vinh và Nguyễn Ánh Thơm.

Bị cáo Trang có 1 luật sư bào chữa, còn Thái có 2 luật sư bào chữa. Ngoài ra, tòa còn triệu tập 5 nhân chứng và 2 giám định viên thuộc Phòng kỹ thuật hình sự Công an TP.HCM.

Trước đó, cuối tháng 6 vừa rồi, TAND TP.HCM quyết định xử kín vụ án, có nhiều quyết định trái chiều về quyết định này. Tuy nhiên, sau đó quyết định này được thay đổi.

Thông tin mới vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành đến tử vong: Vụ án được xét xử công khai - Ảnh 2
Hai đối tượng của vụ án - Ảnh: Internet

Cáo trạng của Viện KSND TP.HCM thể hiện, Trang sống chung như vợ chồng với Thái và ở cùng con riêng của Thái là cháu V.A. tại chung cư Saigon Pearl (phường 22, quận Bình Thạnh).

Cáo trạng cho rằng Trang đã dùng hung khí nguy hiểm đánh đập vào vùng trọng yếu của cháu A. một cách dã man, tàn nhẫn trong gần 4 giờ liền dẫn đến việc cháu tử vong.

Còn Thái là người trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc cháu A., nhìn thấy Trang đánh và hành hạ nhiều ngày, nhiều giờ nhưng vẫn thờ ơ, không ngăn cản hay có hành động nào bảo vệ, che chở cho con mình. Có lúc Thái còn cùng Trang đánh đập, hành hạ cháu A., giúp sức cho Trang hành hạ cháu A.. Khi biết Trang đánh cháu A. đến tử vong, Thái đã thực hiện hành vi xóa dữ liệu camera để che giấu hành vi phạm tội của Trang, gây cản trở việc điều tra.

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