Bị cáo Trang bị Viện KSND TP.HCM truy tố về các tội giết người và hành hạ người khác, còn bị cáo Thái bị truy tố về tội hành hạ người khác và che giấu tội phạm. Đây chính là 2 đối tượng liên quan đến vụ việc bé V.A. (8 tuổi, TP.HCM) bị bạo hành đến tử vong.

Theo Tuổi Trẻ, vào lúc 8h sáng ngày 21/7 tới đây, TAND TP.HCM sẽ mở phiên tòa xét xử đối với bị cáo Nguyễn Võ Quỳng Trang (27 tuổi, quê Gia Lai) và Nguyễn Kim Trung Thái (37 tuổi, ngụ quận 1, TP.HCM).

Mới đây, chia sẻ với Infonet/VietNamNet, luật sư Nguyễn Anh Thơm – Trưởng VPLS Nguyễn Anh (Hà Nội), một trong các luật sư bảo vệ quyền lợi cho bị hại chia sẻ: "Với tư cách là người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị hại là cháu N.T.V.A (sinh năm 2013 - đã tử vong) trong vụ án "Giết người, Hành hạ người khác, Che giấu tội phạm", tôi kính mong các cơ quan có thẩm quyền bằng tất cả trái tim, lương tri và pháp luật xem xét những ý kiến của luật sư, vì mục đích duy nhất góp phần bảo vệ công lý, công bằng xã hội.

Theo thông báo, vụ án này sẽ được xét xử kín. Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Nguyễn Văn Tuấn. Những người tham gia bảo vệ quyền và lợi ích cho bé N.T.V.A. (sinh năm 2013) gồm các luật sư: Trần Thị Ngọc Nữ, Phạm Công Hùng, Khưu Mỹ Vinh và Nguyễn Anh Thơm. Ngoài ra, tòa còn triệu tập 5 nhân chứng và 2 giám định viên thuộc Phòng kỹ thuật hình sự Công an TP.HCM.

Dù kết quả như thế nào thì đó là tất cả những gì mà luật sư đã cố gắng để trợ giúp cho con, không chỉ dựa trên các quy định của pháp luật mà còn bằng tất cả tình yêu thương và trách nhiệm xã hội nghề luật sư".

Bé V.A. bị bạo hành đến tử vong - Ảnh: Internet

Những kiến nghị cơ bản được luật sư Nguyễn Anh Thơm nêu ra như sau: Tòa gia đình và người chưa thành niên xét xử vụ án không đúng thẩm quyền theo hướng dẫn của Tòa án nhân dân tối cao (TANDTC) quy định tại khoản 3 Thông tư 02/2018/TT-TANDTC. Theo quy định, vụ án thuộc thẩm quyền xét xử của Tòa hình sự theo thủ tục chung được quy định tại Bộ luật tố tụng hình sự.

Xét xử kín không phù hợp với quy định của pháp luật theo quy định tại điểm d, khoản 1 Điều 7 Thông tư số 02/2018/TT-TANDTC. Bị hại là cháu N.T.V.A đã tử vong nên việc xét xử kín là chưa đúng theo hướng dẫn của TANDTC.

Mặt khác, các cơ quan tố tụng đã xác định là án điểm nên việc xử kín thì công tác tuyên truyền, răn đe, phòng ngừa tội phạm sẽ không có hiệu quả và sẽ dẫn đến không đạt được yêu cầu chính trị địa phương và cả nước.

Luật sư Nguyễn Anh Thơm - Ảnh: Internet

Luật sư nhấn mạnh thêm: "Trẻ em là đối tượng đặc biệt không những được Công ước quốc tế ghi nhận mà còn được tất cả hệ thống pháp luật Việt Nam từ Hiến pháp đến các đạo luật đều ghi nhận và bảo vệ. Mọi hành vi xâm phạm đến quyền trẻ em, trong đó quyền được sống là quyền quan trọng nhất đều phải bị xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Riêng về đối tưởng Nguyễn Kim Trung Thái, qua nghiên cứu hồ sơ vụ án, luật sư Thơm chia sẻ thêm: "Có rất nhiều bằng chứng trong hồ sơ vụ án chứng minh tội ác của chúng cùng chung mục đích đánh cháu có thể dẫn tới hậu quả tử vong trước ngày 22/12/2021 - là ngày Trang ở nhà trực tiếp giết cháu.

Dù ngày 22/12/2021 Thái không ở nhà nhưng Thái biết điều đó, biết hậu quả có thể xảy ra khi trực tiếp xem camera trên điện thoại của mình kết nối với phòng ngủ. Thái bỏ mặc cho Trang tự do tra tấn con gái mình dã man, tàn ác như những lần trước đó, vì Thái chính là kẻ chủ mưu, mặc nhiên để cho Trang tự do thực hiện tội ác xâm phạm tính mạng cháu bé".

"Trong vụ án này, Thái là kẻ chủ mưu trong việc hành hạ và giết con; Trang là người thực hành tích cực, là kẻ trực tiếp sử dụng vũ lực giết chết cháu N.T.V.A. Do đó, Thái và Trang đồng phạm và cùng phải chịu trách nhiệm chung về các tội Giết người, hành hạ con là đúng với bản chất hành tội ác chúng đã gây ra thì mới đảm bảo công lý, công bằng xã hội”, luật sư Anh Thơm nêu quan điểm.

Hiện, sự việc đang nhận được sự quan tâm của dư luận.