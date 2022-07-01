Luật sư nêu rõ quan điểm về việc xử kín vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành đến tử vong, nhận định: 'Thái là kẻ chủ mưu, Trang là người thực hành tích cực'

Xã hội 01/07/2022 15:51

Liên quan đến vụ việc bé gái 8 tuổi bị bạo hành đến tử vong, luật sư Nguyễn Anh Thơm – Trưởng VPLS Nguyễn Anh (Hà Nội), một trong các luật sư bảo vệ quyền lợi cho bị hại mới đây đã có những chia sẻ nói rõ quan điểm của mình.

Theo Tuổi Trẻ, vào lúc 8h sáng ngày 21/7 tới đây, TAND TP.HCM sẽ mở phiên tòa xét xử đối với bị cáo Nguyễn Võ Quỳng Trang (27 tuổi, quê Gia Lai) và Nguyễn Kim Trung Thái (37 tuổi, ngụ quận 1, TP.HCM).

Bị cáo Trang bị Viện KSND TP.HCM truy tố về các tội giết người và hành hạ người khác, còn bị cáo Thái bị truy tố về tội hành hạ người khác và che giấu tội phạm. Đây chính là 2 đối tượng liên quan đến vụ việc bé V.A. (8 tuổi, TP.HCM) bị bạo hành đến tử vong.

Theo thông báo, vụ án này sẽ được xét xử kín. Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Nguyễn Văn Tuấn. Những người tham gia bảo vệ quyền và lợi ích cho bé N.T.V.A. (sinh năm 2013) gồm các luật sư: Trần Thị Ngọc Nữ, Phạm Công Hùng, Khưu Mỹ Vinh và Nguyễn Anh Thơm. Ngoài ra, tòa còn triệu tập 5 nhân chứng và 2 giám định viên thuộc Phòng kỹ thuật hình sự Công an TP.HCM.

Luật sư nêu rõ quan điểm về việc xử kín vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành đến tử vong, nhận định: 'Thái là kẻ chủ mưu, Trang là người thực hành tích cực' - Ảnh 1
Nguyễn Võ Quỳnh Trang và Nguyễn Kim Trung Thái sắp cùng nhau hầu tòa - Ảnh: Internet

Mới đây, chia sẻ với Infonet/VietNamNet, luật sư Nguyễn Anh Thơm – Trưởng VPLS Nguyễn Anh (Hà Nội), một trong các luật sư bảo vệ quyền lợi cho bị hại chia sẻ: "Với tư cách là người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị hại là cháu N.T.V.A (sinh năm 2013 - đã tử vong) trong vụ án "Giết người, Hành hạ người khác, Che giấu tội phạm", tôi kính mong các cơ quan có thẩm quyền bằng tất cả trái tim, lương tri và pháp luật xem xét những ý kiến của luật sư, vì mục đích duy nhất góp phần bảo vệ công lý, công bằng xã hội.

Dù kết quả như thế nào thì đó là tất cả những gì mà luật sư đã cố gắng để trợ giúp cho con, không chỉ dựa trên các quy định của pháp luật mà còn bằng tất cả tình yêu thương và trách nhiệm xã hội nghề luật sư".

Luật sư nêu rõ quan điểm về việc xử kín vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành đến tử vong, nhận định: 'Thái là kẻ chủ mưu, Trang là người thực hành tích cực' - Ảnh 2
Bé V.A. bị bạo hành đến tử vong - Ảnh: Internet

Những kiến nghị cơ bản được luật sư Nguyễn Anh Thơm nêu ra như sau: Tòa gia đình và người chưa thành niên xét xử vụ án không đúng thẩm quyền theo hướng dẫn của Tòa án nhân dân tối cao (TANDTC) quy định tại khoản 3 Thông tư 02/2018/TT-TANDTC. Theo quy định, vụ án thuộc thẩm quyền xét xử của Tòa hình sự theo thủ tục chung được quy định tại Bộ luật tố tụng hình sự.

Xét xử kín không phù hợp với quy định của pháp luật theo quy định tại điểm d, khoản 1 Điều 7 Thông tư số 02/2018/TT-TANDTC. Bị hại là cháu N.T.V.A đã tử vong nên việc xét xử kín là chưa đúng theo hướng dẫn của TANDTC.

Mặt khác, các cơ quan tố tụng đã xác định là án điểm nên việc xử kín thì công tác tuyên truyền, răn đe, phòng ngừa tội phạm sẽ không có hiệu quả và sẽ dẫn đến không đạt được yêu cầu chính trị địa phương và cả nước.

Luật sư nêu rõ quan điểm về việc xử kín vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành đến tử vong, nhận định: 'Thái là kẻ chủ mưu, Trang là người thực hành tích cực' - Ảnh 3
Luật sư Nguyễn Anh Thơm - Ảnh: Internet

Luật sư nhấn mạnh thêm: "Trẻ em là đối tượng đặc biệt không những được Công ước quốc tế ghi nhận mà còn được tất cả hệ thống pháp luật Việt Nam từ Hiến pháp đến các đạo luật đều ghi nhận và bảo vệ. Mọi hành vi xâm phạm đến quyền trẻ em, trong đó quyền được sống là quyền quan trọng nhất đều phải bị xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Riêng về đối tưởng Nguyễn Kim Trung Thái, qua nghiên cứu hồ sơ vụ án, luật sư Thơm chia sẻ thêm: "Có rất nhiều bằng chứng trong hồ sơ vụ án chứng minh tội ác của chúng cùng chung mục đích đánh cháu có thể dẫn tới hậu quả tử vong trước ngày 22/12/2021 - là ngày Trang ở nhà trực tiếp giết cháu.

Dù ngày 22/12/2021 Thái không ở nhà nhưng Thái biết điều đó, biết hậu quả có thể xảy ra khi trực tiếp xem camera trên điện thoại của mình kết nối với phòng ngủ. Thái bỏ mặc cho Trang tự do tra tấn con gái mình dã man, tàn ác như những lần trước đó, vì Thái chính là kẻ chủ mưu, mặc nhiên để cho Trang tự do thực hiện tội ác xâm phạm tính mạng cháu bé".

"Trong vụ án này, Thái là kẻ chủ mưu trong việc hành hạ và giết con; Trang là người thực hành tích cực, là kẻ trực tiếp sử dụng vũ lực giết chết cháu N.T.V.A. Do đó, Thái và Trang đồng phạm và cùng phải chịu trách nhiệm chung về các tội Giết người, hành hạ con là đúng với bản chất hành tội ác chúng đã gây ra thì mới đảm bảo công lý, công bằng xã hội”, luật sư Anh Thơm nêu quan điểm.

Hiện, sự việc đang nhận được sự quan tâm của dư luận.

Vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành: Kiến nghị Chánh án Tòa án nhân dân TP.HCM trực tiếp xét xử công khai

Vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành: Kiến nghị Chánh án Tòa án nhân dân TP.HCM trực tiếp xét xử công khai

Theo dự kiến, vào 8 giờ ngày 21/7/2022, Tòa án nhân dân TP.HCM sẽ đưa ra xét xử kín các bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang và Nguyễn Kim Trung Thái về các tội giết người, hành hạ người khác, che giấu tội phạm.

Xem thêm
Từ khóa:   bé gái 8 tuổi bé gái 8 tuổi bị bạo hành tử vong luật sư Nguyễn Anh Thơm

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 34 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 24 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 24 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 6 giờ 50 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 24 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 24 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 24 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 39 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 9 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?