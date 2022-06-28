Xót xa: Hai chị em ở nhà một mình, bé gái 8 tuổi nghi bị đối tượng lạ bịt kín mặt xông vào nhà xâm hại

Xã hội 28/06/2022 14:01

Thấy chị gái bị tấn công, em gái chạy sang nhà hàng xóm kêu cứu và báo với mọi người "chị gái bị bắt cóc".

Theo Vietnamnet đưa tin, Công an huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đang phối hợp với lực lượng chức năng điều tra, làm rõ vụ việc một người đàn ông lạ mặt xông vào nhà nghi hiếp dâm bé gái 8 tuổi.

Trước đó, khoảng 8h sáng 27/6, bé D.T.Y.V (8 tuổi) ở nhà cùng em gái 4 tuổi tại nhà ông bà nội ở thôn Hồng Xuân, xã Kỳ Tây (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh). Lúc này, một đối tượng lạ mặt, bịt khẩu trang xông vào nhà hiếp dâm bé V.

Thấy chị gái bị tấn công, em gái chạy sang nhà hàng xóm kêu cứu và bảo với mọi người "chị gái bị bắt cóc". Khoảng 10 phút sau, hàng xóm chạy sang thì đối tượng lạ mặt đã bỏ đi.

Xót xa: Hai chị em ở nhà một mình, bé gái 8 tuổi nghi bị đối tượng lạ bịt kín mặt xông vào nhà xâm hại - Ảnh 1
Ở nhà cùng em gái 4 tuổi, bé gái 8 tuổi ở Hà Tĩnh bị cưỡng hiếp - Ảnh minh họa: Internet

Ngày 28/6, trao đổi với báo Đại Đoàn Kết, ông Nguyễn Hồng Thắng - Chủ tịch UBND xã Kỳ Tây cho biết thêm, nhận được tin báo, chính quyền địa phương có mặt tại hiện trường để điều tra sự việc. Phát hiện sự việc nghiêm trọng, chính quyền xã Kỳ Tây đã báo cho lực lượng Công an huyện và Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp điều tra.

Được biết, bố mẹ cháu V. hiện đang đi lao động tại Đài Loan. Hai chị em V. được gửi lại nhờ ông bà nội chăm sóc.

Tại thời điểm xảy ra sự việc, bà nội của bé gái bị tiểu đường phải đi lấy thuốc, còn ông nội đi ra ngoài nên chỉ có hai chị em ở nhà.

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Hành vi đồi bại của D. bị người thân bé gái phát hiện thông qua hình ảnh từ camera an ninh.

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