Hành vi đồi bại của D. bị người thân bé gái phát hiện thông qua hình ảnh từ camera an ninh.

Theo báo Dân Trí đưa tin, ngày 23/6, Công an Quảng Ngãi cho biết lực lượng cảnh sát hình sự đã bắt giữ khẩn cấp V.N.D. (43 tuổi, trú TP. Quảng Ngãi) để điều tra hành vi hiếp dâm con gái nuôi mới 5 tuổi. Thông tin ban đầu, bé gái được vợ chồng D. nhận nuôi vào năm 2017. Thời gian qua, nhiều người cảm thấy D. có biểu hiện bất thường nên theo dõi.

Hành vi đồi bại của D. bị người thân bé gái phát hiện thông qua hình ảnh từ camera an ninh - Ảnh minh họa: Internet

Theo thông tin của báo Đại đoàn kết, mới đây, hành vi đồi bại của D. bị người thân bé gái phát hiện thông qua hình ảnh từ camera an ninh. Qua xác minh vụ việc, công an nhận thấy có dấu hiệu tội phạm đặc biệt nghiêm trọng nên đã bắt giữ khẩn cấp D. để điều tra.

Theo Công an Quảng Ngãi, trong 6 tháng đầu năm 2022, đơn vị đã điều tra, xử lý 12 vụ với 25 đối tượng xâm hại trẻ em. Trong đó có 7 vụ với 7 trẻ em bị xâm hại tình dục.Phần lớn các đối tượng phạm tội đều lợi dụng mối quan hệ gần gũi, quen biết với nạn nhân để xâm hại.

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