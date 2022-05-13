Đối tượng giở trò đồi bại với người phụ nữ tâm thần ở Đắk Lắk có nhân thân bất hảo: Nhiều lần ra tù vào tội vì cáo trạng gây rúng động

Xã hội 13/05/2022 12:01

Đối tượng Y Tơng trước đó từng có hai tiền án tiền sự về tội "Hiếp dâm” và “Cướp tài sản” với mức phạt tù lên tới 11 năm và chỉ mới ra trại vào cuối năm 2021.

Sáng 13/5, theo Người Lao Động, tin từ VKSND tỉnh Đắk Lắk cho biết cơ quan công an đã bắt giữ nghi phạm giết người, hiếp dâm xảy ra vào khuya 11/5 tại đường Lê Duẩn, TP Buôn Ma Thuột.

Cụ thể, khoảng 4 giờ ngày 12/5, chị P.T.H. (SN 1990, trú buôn Ky, phường Thành Nhất, TP. Buôn Ma Thuột) trong lúc vệ sinh quét rác tại hẻm 231 đường Lê Duẩn (phường Ea Tam, TP Buôn Ma Thuột) thì phát hiện bà Đ. T. T (SN 1954, trú phường Ea Tam) nằm bất động, trên mặt bị chảy nhiều máu nên đã hô hoán người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Tiếp nhận tin báo, công an nhanh chóng vào cuộc điều tra, xác minh. Bước đầu công an nhận định, đây là vụ án án giết người, hiếp dâm, rồi nhanh chóng triển khai lực lượng và bắt được nghi phạm Y Tơng H’Đơk đang lẩn trốn tại một hoa viên trên đường Lê Duẩn.

Đối tượng giở trò đồi bại với người phụ nữ tâm thần ở Đắk Lắk có nhân thân bất hảo: Nhiều lần ra tù vào tội vì cáo trạng gây rúng động - Ảnh 1
Nghi phạm Y Tơng H’Đơk bị bắt giữ. Ảnh: Người lao động

Dẫn tin từ VOV, tại cơ quan công an, bước đầu Y Tơng khai nhận, vào chiều (11/5), y đến phòng trọ của bạn là anh N.V.P ở số 61 Tuệ Tĩnh, phường Ea Tam để chơi rồi ăn nhậu. Nhậu xong, cả hai rủ nhau đi đánh bida và tiếp tục nhậu.

Đến khoảng 23h, anh N. V. P. ra về, còn Y Tơng đi lang thang ở khu vực đường Lê Duẩn. Thời điểm này, đối tượng gặp bà T. (người có biểu hiện tâm thần, bỏ nhà đi lang thang) thì nảy sinh ý định hiếp dâm.

Nghĩ là làm, Y Tơng cầm một viên gạch bên lề đường đập liên tiếp vào đầu bà T. cho tới khi bất tỉnh, sau đó kéo vào hẻm 231 Lê Duẩn (cách nơi đánh 3m) để thực hiện hành vi hiếp dâm. Sau khi thỏa mãn cơn thú tính, đối tượng bỏ nạn nhân lại và bỏ đi đến một hoa viên ở đường Lê Duẩn lẩn trốn.

Trước đó, Y Tơng từng có hai tiền án tiền sự về tội "Hiếp dâm” và “Cướp tài sản” với mức phạt tù lên tới 11 năm và chỉ mới ra trại vào cuối năm 2021.

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Từ khóa:   giết người hiếp dâm Đắk Lắk

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