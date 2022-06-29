Vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành: Kiến nghị Chánh án Tòa án nhân dân TP.HCM trực tiếp xét xử công khai

Xã hội 29/06/2022 14:05

Theo dự kiến, vào 8 giờ ngày 21/7/2022, Tòa án nhân dân TP.HCM sẽ đưa ra xét xử kín các bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang và Nguyễn Kim Trung Thái về các tội giết người, hành hạ người khác, che giấu tội phạm.

Trước đó, theo chia sẻ thông tin từ báo Thanh niên, Tòa gia đình và người chưa thành niên, Tòa án nhân dân TP.HCM đã có quyết định đưa vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành đến tử vong ra xét xử sơ thẩm. Phiên tòa dự kiến diễn ra ngày 21/7 và được xét xử kín.

Bị can Nguyễn Kim Trung Thái (37 tuổi, cha của bé N.T.V.A, 8 tuổi) bị truy tố về tội “hành hạ người khác” và “che giấu tội phạm”. Bị can Nguyễn Võ Quỳnh Trang (27 tuổi, ngụ Gia Lai, sống chung như vợ chồng với Thái) bị truy tố về tội “giết người” và “hành hạ người khác”.

Vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành: Kiến nghị Chánh án Tòa án nhân dân TP.HCM trực tiếp xét xử công khai - Ảnh 1
Bị can Trang và Thái - Ảnh: Báo Thanh niên

Tuy nhiên, theo luật sư Nguyễn Anh Thơm (đoàn luật sư Hà Nội) nhận định: "Đây là vụ án Giết người tàn độc chưa từng có lịch sử xã hội Việt Nam bởi sự man rợ, dã man không có từ diễn tả được của chính người cha và bạn gái đối với con gái 8 tuổi. Vụ án đã gây căm phẫn trong dư luận xã hội và hàng triệu trái tim người dân trong và ngoài nước, đòi hỏi các cơ quan thực thi pháp luật phải xử lý nghiêm minh nhất các đối tượng và từ đó mới có thể tuyên truyền, răn đe, phòng chống bạo lực trẻ em đã và đang xảy ra trong xã hội hiện nay".

Đồng thời, luật sư Thơm khẳng định: "Giết trẻ em là tội ác lớn nhất trong lịch sử loài người và không có bất kỳ lý do nào để bao che, dung túng cho tội ác man rợ đó".

Vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành: Kiến nghị Chánh án Tòa án nhân dân TP.HCM trực tiếp xét xử công khai - Ảnh 2
Luật sư Nguyễn Anh Thơm - Ảnh: Internet

 

Bên cạnh đó, luật sư Thơm chia sẻ thêm, vụ án không chỉ được sự chỉ đạo của các Cơ quan tố tụng TP.HCM mà còn được các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước rất quan tâm, Cơ quan pháp luật ở Trung ương, các Hội bảo vệ trẻ em, và toàn thể nhân dân Việt Nam yêu chuộng công lý,...

Để bảo bảo sự công minh, khách quan và quyết tâm của Đảng và Nhà nước trong việc thực thi pháp luật, ngăn chặn tội ác với trẻ em, Luật sư Thơm với tư cách là người bảo vệ quyền lợi miễn phí cho bị hại là bé N.T.V.A. xin được kiến nghị đến lãnh đạo Đảng, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ, Quốc hội, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân TP.HCM, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân TP.HCM, Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP.HCM, Trưởng ban nội chính TP.HCM với các nội dung như sau:

1. Chánh án Tòa án nhân dân TP.HCM trực tiếp tham gia xét xử cùng các thành viên trong Hội đồng xét xử gồm có 5 người (2 Thẩm phán và 3 Hội thẩm nhân dân)

2. Xem xét hủy bỏ việc xét xử kín theo Quyết định đưa ra vụ án ra xét xử sơ thẩm số 2437/2022/QĐXXST-HS ngày 22/6/2022. Vụ án cần thiết phải đưa ra xét xử công khai theo đúng quy định của pháp luật và theo đúng tinh thần liên ngành tố tụng đã lấy làm án điểm.

Vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành ở TP.HCM trước ngày xét xử: Tiết lộ những lời bào chữa và thái độ 'không biết sám hối' của Thái và Trang

Vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành ở TP.HCM trước ngày xét xử: Tiết lộ những lời bào chữa và thái độ 'không biết sám hối' của Thái và Trang

Mới đây, luật sư Nguyễn Anh Thơm (đoàn Luật sư Hà Nội) đã tiếp tục tiết lộ những thông tin mới xoay quanh vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành dẫn đến tử vong ở Bình Thạnh, TP.HCM.

Xem thêm
Từ khóa:   bé gái 8 tuổi bé gái 8 tuổi bị dì ghẻ bạo hành Vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành tử vong ở TP.HCM

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 43 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 38 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 28 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 28 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 7 giờ 54 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 28 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 28 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 28 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 43 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 10 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?