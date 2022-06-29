Theo dự kiến, vào 8 giờ ngày 21/7/2022, Tòa án nhân dân TP.HCM sẽ đưa ra xét xử kín các bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang và Nguyễn Kim Trung Thái về các tội giết người, hành hạ người khác, che giấu tội phạm.

Trước đó, theo chia sẻ thông tin từ báo Thanh niên, Tòa gia đình và người chưa thành niên, Tòa án nhân dân TP.HCM đã có quyết định đưa vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành đến tử vong ra xét xử sơ thẩm. Phiên tòa dự kiến diễn ra ngày 21/7 và được xét xử kín. Bị can Nguyễn Kim Trung Thái (37 tuổi, cha của bé N.T.V.A, 8 tuổi) bị truy tố về tội “hành hạ người khác” và “che giấu tội phạm”. Bị can Nguyễn Võ Quỳnh Trang (27 tuổi, ngụ Gia Lai, sống chung như vợ chồng với Thái) bị truy tố về tội “giết người” và “hành hạ người khác”.

Bị can Trang và Thái - Ảnh: Báo Thanh niên Tuy nhiên, theo luật sư Nguyễn Anh Thơm (đoàn luật sư Hà Nội) nhận định: "Đây là vụ án Giết người tàn độc chưa từng có lịch sử xã hội Việt Nam bởi sự man rợ, dã man không có từ diễn tả được của chính người cha và bạn gái đối với con gái 8 tuổi. Vụ án đã gây căm phẫn trong dư luận xã hội và hàng triệu trái tim người dân trong và ngoài nước, đòi hỏi các cơ quan thực thi pháp luật phải xử lý nghiêm minh nhất các đối tượng và từ đó mới có thể tuyên truyền, răn đe, phòng chống bạo lực trẻ em đã và đang xảy ra trong xã hội hiện nay". Đồng thời, luật sư Thơm khẳng định: "Giết trẻ em là tội ác lớn nhất trong lịch sử loài người và không có bất kỳ lý do nào để bao che, dung túng cho tội ác man rợ đó".

Luật sư Nguyễn Anh Thơm - Ảnh: Internet Bên cạnh đó, luật sư Thơm chia sẻ thêm, vụ án không chỉ được sự chỉ đạo của các Cơ quan tố tụng TP.HCM mà còn được các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước rất quan tâm, Cơ quan pháp luật ở Trung ương, các Hội bảo vệ trẻ em, và toàn thể nhân dân Việt Nam yêu chuộng công lý,... Để bảo bảo sự công minh, khách quan và quyết tâm của Đảng và Nhà nước trong việc thực thi pháp luật, ngăn chặn tội ác với trẻ em, Luật sư Thơm với tư cách là người bảo vệ quyền lợi miễn phí cho bị hại là bé N.T.V.A. xin được kiến nghị đến lãnh đạo Đảng, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ, Quốc hội, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân TP.HCM, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân TP.HCM, Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP.HCM, Trưởng ban nội chính TP.HCM với các nội dung như sau: 1. Chánh án Tòa án nhân dân TP.HCM trực tiếp tham gia xét xử cùng các thành viên trong Hội đồng xét xử gồm có 5 người (2 Thẩm phán và 3 Hội thẩm nhân dân) 2. Xem xét hủy bỏ việc xét xử kín theo Quyết định đưa ra vụ án ra xét xử sơ thẩm số 2437/2022/QĐXXST-HS ngày 22/6/2022. Vụ án cần thiết phải đưa ra xét xử công khai theo đúng quy định của pháp luật và theo đúng tinh thần liên ngành tố tụng đã lấy làm án điểm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vu-be-gai-8-tuoi-bi-bao-hanh-kien-nghi-chanh-an-toa-an-nhan-dan-tphcm-truc-tiep-xet-xu-cong-khai-479624.html