Nhân ngày sinh nhật bé gái 8 tuổi bị bạo hành đến tử vong, người thân xót xa: 'Nơi ấy con đã bình an và không vướng bận hồng trần rồi phải không?'

Xã hội 28/06/2022 09:59

Được biết, hôm nay (ngày 28/6) là sinh nhật bé V.A. - cháu bé 8 tuổi bị "dì ghẻ" bạo hành đến tử vong. Trên trang cá nhân, người thân của nạn nhân mới đây đã có những chia sẻ khiến nhiều người chú ý.

Theo Zing News, ngày 27/6, TAND TP.HCM vừa có quyết định đưa ra xét xử sơ thẩm vụ bé N.T.V.A (8 tuổi) bị bạo hành dẫn đến tử vong.

Bị can Nguyễn Kim Trung Thái (37 tuổi, cha bé gái) bị truy tố về tội Hành hạ người khác và Che giấu tội phạm theo Điều 389, tổng hợp khung hình phạt cao nhất là 8 năm tù. Nguyễn Võ Quỳnh Trang (27 tuổi, người tình của Thái) bị truy tố về tội Giết người và Hành hạ người khác theo Điều 123 và Điều 140 Bộ luật Hình sự, tổng hợp khung hình phạt cao nhất là tử hình.

Nhân ngày sinh nhật bé gái 8 tuổi bị bạo hành đến tử vong, người thân xót xa: 'Nơi ấy con đã bình an và không vướng bận hồng trần rồi phải không?' - Ảnh 1
Nguyễn Kim Trung Thái và Nguyễn Võ Quỳnh Trang. - Ảnh: Internet

Phiên tòa được xét xử kín, dự kiến diễn ra ngày 21/7 do thẩm phán Nguyễn Văn Tuấn làm chủ tọa. Giữ vai trò công tố là kiểm sát viên Lê Thị Yến Như, Phan Trung Hải.

Mới đây, trên trang cá nhân, bà N.T.T.L. (người thân của nạn nhân) đã có bài viết nhận được sự chú ý của nhiều người. Theo đó, hôm nay (ngày 28/6) là sinh nhật bé V.A.. Bên cạnh lời chúc mừng sinh nhật, bà L. cũng nhắn nhủ V.A. "đừng vương vấn gì nhé" vì ngày xét xử vụ án đã định, "trước sau thì kẻ ác cũng phải đền tội mà thôi".

Nhân ngày sinh nhật bé gái 8 tuổi bị bạo hành đến tử vong, người thân xót xa: 'Nơi ấy con đã bình an và không vướng bận hồng trần rồi phải không?' - Ảnh 2
Bài viết của người thân bé V.A. - Ảnh: Chụp màn hình

"Mọi người nhớ thương và chúc mừng sinh nhật con.

Nơi ấy con đã bình an và không vướng bận hồng trần rồi phải không?

Ngày xét xử đã định rồi con ạ. Nhưng con đừng vương vấn gì nhé, vì trước sau thì kẻ ác cũng phải đền tội mà thôi" - bài viết của người thân bé V.A.

Bên dưới bài viết, nhiều người cũng đã để lại lời chúc mừng sinh nhật nạn nhân cũng như hy vọng sự việc sẽ nhanh chóng được giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

Như đã đưa tin trước đó, vào ngày 27/6, luật sư Nguyễn Anh Thơm (đoàn Luật sư Hà Nội) đã hé lộ toàn bộ những vật dụng dùng để hành hạ bé V.A..

Bên cạnh đó, qua trao đổi, phân tích vụ án, Luật sư Thơm đã thống nhất quan điểm với Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ về những vấn đề liên quan đến việc xét xử vào ngày 21/7 sắp tới. Đặc biệt, vị luật sư cũng nhận định rằng vai trò của người bố Nguyễn Kim Trung Thái (bố ruột bé V.A) trong vụ án này là cực kỳ vô nhân tính, ác độc, lạnh lùng nhất trong lịch sử và không đáng được tồn tại trong cuộc đời này.

Nhân ngày sinh nhật bé gái 8 tuổi bị bạo hành đến tử vong, người thân xót xa: 'Nơi ấy con đã bình an và không vướng bận hồng trần rồi phải không?' - Ảnh 3
Luật sư Nguyễn Anh Thơm (đoàn Luật sư Hà Nội) đã hé lộ toàn bộ những vật dụng dùng để hành hạ bé V.A. - Ảnh: FBNV

Đồng thời, theo quan điểm của luật sư Thơm, đối tượng Nguyễn Võ Quỳnh Trang (26 tuổi, ngụ tỉnh Gia Lai) có thể hành hung cháu V.A trong suốt thời gian dài và khiến cháu tử vong vào ngày 22/12/2021 đều có sự liên quan trực tiếp với Thái về cả mặt vật chất và tinh thần.

Vị luật sư chia sẻ quan điểm: "Trang đánh cháu V.A là có sự thống nhất ý chí của Thái thì Trang mới dám thực hiện. Cả hai đã cùng nhau trút hận thù vào cháu. Thái lạnh lùng, vô nhân tính ngồi bên cạnh nhìn Trang đánh cháu rất man rợ bằng các thủ đoạn tàn độc. Bởi vì có những Trang đánh bé lúc Thái đang nằm trên giường xem điện thoại. Mặt khác, Thái cũng nhiều lần cùng Trang trực tiếp lột chuồng cháu, vô cớ đánh dã man, bắt cháu chui vào chuồng chó,... Những hành vi độc ác đã thể hiện ý thức chủ quan của Trang và Thái không coi cháu là một con người, không muốn cháu còn tồn tại trên cuộc đời kể từ ngày 07/12/2021".

 

 

 

 

 

 

 

Người thân bé gái 8 tuổi bị bạo hành công bố 13 trang cáo trạng, nghẹn ngào: 'Xin lỗi vì đã không biết con bị đau đớn đến vậy'

Người thân bé gái 8 tuổi bị bạo hành công bố 13 trang cáo trạng, nghẹn ngào: 'Xin lỗi vì đã không biết con bị đau đớn đến vậy'

Liên quan đến việc bé gái (8 tuổi, TP.HCM) bị bạo hành đến tử vong, mới đây, gia đình nạn nhân đã công bố toàn bộ cáo trạng của vụ án cùng lời xin lỗi khiến ai cũng xót xa.

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