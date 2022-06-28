Vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành ở TP.HCM trước ngày xét xử: Tiết lộ những lời bào chữa và thái độ 'không biết sám hối' của Thái và Trang

Xã hội 28/06/2022 15:20

Mới đây, luật sư Nguyễn Anh Thơm (đoàn Luật sư Hà Nội) đã tiếp tục tiết lộ những thông tin mới xoay quanh vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành dẫn đến tử vong ở Bình Thạnh, TP.HCM.

Mới đây, luật sư Nguyễn Anh Thơm (đoàn Luật sư Hà Nội) đã tiếp tục tiết lộ những thông tin mới xoay quanh vụ bé gái 8 tuổi -  N.T.V.A. bị bạo hành dẫn đến tử vong ở Bình Thạnh, TP.HCM.

Cụ thể, luật sư Thơm cho biết, mạng xã hội lan truyền thông tin có nội dung như sau: "Nguyễn Võ Quỳnh Trang và Nguyễn Kim Trung Thái đều là những người có học, có hiểu biết về pháp luật nên đã ra sức bao biện trước tội ác tàn độc, man rợ đối với cháu V.A nhằm chối tội hoặc để giảm nhẹ sự trừng phạt của pháp luật".

Đồng thời, phía gia đình đối tượng là những công chức, viên chức và làm trong ngành pháp luật đã có Đơn xin cứu xét tội cho cả hai vào ngày 09/5/2022 với nhiều lý do, căn cứ đưa ra như: "Bị di chứng rối loạn tâm thần hậu Covid 19, dẫn tới rối loạn lo âu, hoang tưởng, rối loạn nhận thức, thay đổi cảm xúc thất thường, mất nhận thức trong một thời điểm nhất định..." nên mới dại dột để xảy ra sự việc đau lòng như vậy. Tôi không tin con tôi giết người như vậy, vĩnh viễn là như thế... Sau sự việc tôi đã đến gặp cháu H. (mẹ cháu V.A) thành thật xin lỗi gia đình và tự nguyện xin khắc phục một phần hậu quả mà con tôi gây ra. Dù rất đau lòng nhưng cháu H cũng đã lượng thứ và nhận tình cảm chân thành của gia đình tôi...".

Tuy nhiên, sau khi qua trao đổi với chị H. (mẹ của bé V.A), luật sư Thơm đã khẳng định rằng: "Không có việc gia đình bị cáo gặp và cũng chưa bao giờ biết mặt gia đình. Những thông tin về việc tha thứ cho Thái và Trang hay xin khắc phục một phần hậu quả là không đúng sự thật".

Chính vì thế, quan điểm của gia đình bé V.A vẫn kiên quyết đề nghị xử lý nghiêm minh các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.

Vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành ở TP.HCM trước ngày xét xử: Tiết lộ những lời bào chữa và thái độ 'không biết sám hối' của Thái và Trang - Ảnh 1
Luật sư Nguyễn Anh Thơm khẳng định gia đình bé V.A kiên quyết đề nghị xử lý nghiêm minh các đối tượng theo đúng pháp luật - Ảnh: Internet

Ngoài ra, luật sư Thơm cho hay, cho đến trước ngày xét xử, Thái và Trang vẫn không biết sám hối trước linh hồn của bé gái 8 tuổi. Cả hai đã biện luận cho tội ác như sau:

Nguyễn Võ Quỳnh Trang: "Tai nạn xảy ra với cháu V.A là chuyện ngoài mong muốn, tôi không đánh bé vì bất kỳ lý do riêng tư nào ngoài chuyện học. Trong phút nóng giận mất bình tĩnh tôi đã làm bé tử vong. Tôi thành thật ân hận và ăn năn với tất cả những gì đã xảy ra. Mong tòa xem xét khoan hồng để tôi còn được trở về chăm sóc cha mẹ".

Nguyễn Kim Trung Thái: "Các lần Trang đánh V.A khi tôi vào đến thì Trang đã thực hiện đánh bé trước như lời khai. Trang yêu cầu tôi không can trước mặt V.A nên tôi đã sai khi không có hành động quyết liệt mà chỉ nói chuyện với Trang trong phòng riêng. Mong cơ quan điều tra xem xét lại tội danh Hành hạ người khác".

Vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành ở TP.HCM trước ngày xét xử: Tiết lộ những lời bào chữa và thái độ 'không biết sám hối' của Thái và Trang - Ảnh 2
Thái và Trang vẫn 'bao biện' trước ngày xét xử - Ảnh: Internet

 

Trước đó, dẫn tin từ Zing, Tòa án nhân dân TP.HCM dự kiến ngày 21/7 sẽ xét xử kín vụ bé N.T.V.A. (8 tuổi) bị bạo hành dẫn đến tử vong. Hai bị cáo trong vụ án là Nguyễn Kim Trung Thái (37 tuổi, cha bé gái) và Nguyễn Võ Quỳnh Trang (27 tuổi, người tình của Thái). Thái bị truy tố về tội Hành hạ người khác và Che giấu tội phạm còn Trang bị truy tố về các tội Giết người và Hành hạ người khác.

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