Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ thông tin MỚI về vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành: Kiến nghị đổi tội danh của người cha

Xã hội 19/07/2022 14:28

Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ - bảo vệ quyền lợi cho gia đình bé gái 8 tuổi bị bạo hành - mới đây đã lên tiếng về diễn biến của vụ việc.

 Kiến nghị thay đổi tội danh đối với Nguyễn Kim Trung Thái

Liên quan đến phiên xử cháu bé N.T.V.A (8 tuổi, TP.HCM) bị bạo hành đến tử vong, theo Tuổi Trẻ, ngày 19/7, luật sư Trần Thị Ngọc Nữ (bảo vệ quyền lợi cho gia đình bé V.A.) kiến nghị hội đồng xét xử trả hồ sơ, đề nghị điều tra bổ sung, thay đổi tội hành hạ người khác sang tội giết người đối với Nguyễn Kim Trung Thái.

Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ thông tin MỚI về vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành: Kiến nghị đổi tội danh của người cha - Ảnh 1
luật sư Trần Thị Ngọc Nữ  - Ảnh: Tuổi Trẻ

Theo bà Nữ, chuỗi hành động của Nguyễn Kim Trung Thái đã được xác định: là cha ruột của bé A. nhưng đã cùng tham gia với Trang chửi mắng bé A., trực tiếp dùng hung khí nguy hiểm đánh đập bé A.; các lần Trang đánh đập bé A., Thái đều nhìn thấy trực tiếp hoặc theo dõi qua camera.

Hành động này của Thái có ý nghĩa là người cùng thực hiện phạm tội với Trang, là động cơ, là động lực thúc đẩy cho Trang càng đánh bé A. một cách man rợ.

Mặc dù lời khai của Thái tại cơ quan điều tra là đổ tội cho Trang, Thái đã can ngăn Trang, không cho Trang đánh đập bé A.… nhưng lời khai này mâu thuẫn với diễn biến vụ án, với chuỗi hành động của Thái nhưng điều tra viên đã dễ dàng chấp nhận ghi vào biên bản là không hợp lý.  Do đó, theo bà Nữ, Thái phải chịu trách nhiệm về cái chết của bé A.

Thái đổ tội cho Trang tại cơ quan điều tra

Theo LS Trần Thị Ngọc Nữ, qua trích xuất camera cho thấy Trang đã dùng roi, ống kim loại, cây gỗ trực tiếp đánh vào bé V.A. Thái dùng ống kim loại đánh bé V.A. Cả hai bắt bé V.A cởi quần áo, Trang đánh, bắt bé V.A chui vào chuồng chó, còn Thái cầm ống kim loại đứng bên cạnh.

Đây là chứng cứ vật chất chứng minh hành vi dùng hung khí nguy hiểm đánh vào vùng trọng yếu của bé V.A. Hành vi phạm tội diễn ra liên tiếp, nhiều ngày tại một địa điểm dẫn đến hậu quả khiến bé V.A tử vong.

Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ thông tin MỚI về vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành: Kiến nghị đổi tội danh của người cha - Ảnh 2
2 đối tượng trong vụ việc - Ảnh: Internet

Thái là cha ruột của bé V.A nhưng cùng tham gia với Trang chửi mắng bé V.A, dùng hung khí nguy hiểm đánh đập bé. Các lần Trang đánh đập bé V.A, Thái đều nhìn thấy hoặc theo dõi qua camera.

Theo bà Nữ, hành động này của Thái là cùng thực hiện phạm tội và là động cơ, động lực thúc đẩy cho Trang càng đánh bé V.A.

LS Trần Thị Ngọc Nữ cho rằng, mặc dù lời khai của Thái tại CQĐT cho rằng đã can ngăn Trang, không cho Trang đánh đập bé V.A, nhưng lời khai này mâu thuẫn với diễn biến vụ án, với chuỗi hành động của Thái. Do đó, Thái cần chịu trách nhiệm chính về cái chết của bé V.A.

Vì vậy, LS kiến nghị TAND TP.HCM trả điều tra bổ sung vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành tử vong, thay đổi tội danh đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang và Nguyễn Kim Trung Thái từ tội “hành hạ người khác” sang tội “giết người”.

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