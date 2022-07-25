Tình trạng sức khỏe của bé gái ở Đà Lạt bị 2 bảo mẫu bạo hành dẫn đến chấn thương sọ não, dập phổi

Xã hội 25/07/2022 14:42

Mới đây, đại diện lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng thông tin về tình trạng sức khỏe của cháu bé 2 tuổi bị 2 bảo mẫu bạo hành dã man nhập viện trong tình trạng chấn thương sọ não, dập phổi.

Theo chia sẻ thông tin từ báo Người Lao Động, vào ngày 25/7, đại diện lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng cho biết về tình trạng sức khỏe của bé gái 2 tuổi bị 2 bảo mẫu bạo hành dã man nhập viện trong tình trạng chấn thương sọ não, dập phổi.

Cụ thể, bác sĩ chuyên khoa 2 Phạm Vũ Thanh, Trưởng phòng Kế hoạch - Tổng hợp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng, cho biết cháu C.P.L. (2 tuổi) hiện đã không phải thở máy, tỉnh táo, sức khỏe cải thiện, tình trạng dập phổi cũng đã cải thiện.

Bc sĩ Thanh chia sẻ: "Về phần não bộ thì cần theo dõi và đánh giá thêm thời gian nữa bởi cháu còn quá nhỏ, máu bầm vẫn còn tụ trong não nên rất khó kết luận. Tin rất vui là sáng nay sau khi thăm khám thì tình trạng sức khỏe của cháu ổn định, bệnh viện đã cho xuất viện và hẹn kiểm tra lại sau 5 ngày".

Tình trạng sức khỏe của bé gái ở Đà Lạt bị 2 bảo mẫu bạo hành dẫn đến chấn thương sọ não, dập phổi - Ảnh 1
Cháu L. hiện đã không phải thở máy, tỉnh táo, sức khỏe cải thiện - Ảnh: Báo Người Lao Động

Trước đó, theo chia sẻ thông tin từ Vietnam+/Thông tấn xã Việt Nam, vào ngày 18/7, Công an thành phố Đà Lạt cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 2 tháng đối với Huỳnh Thị Thanh Hằng (sinh năm 1996) và Vương Ngọc Thảo Vy (sinh năm 1995) cùng trú tại Phường 12, thành phố Đà Lạt để điều tra về hành vi "hành hạ người khác," theo Điều 140 Bộ luật Hình sự.

Theo điều tra ban đầu, đầu năm 2022, chị Cao Thị Thương từ tỉnh Đắk Lắk đến thành phố Đà Lạt sinh sống. Do phải đi làm, không ở nhà trông con được, chị Thương có giao con gái ruột là cháu C.P.L cho cô Cao Thị Đào trông nom, chăm sóc với giá 7 triệu đồng/tháng. Hàng ngày, cô Đào vẫn đưa cháu L. đến Trường Mầm non S.M, có địa điểm tại Phường 9 để học.

Tình trạng sức khỏe của bé gái ở Đà Lạt bị 2 bảo mẫu bạo hành dẫn đến chấn thương sọ não, dập phổi - Ảnh 2
Bảo mẫu Vương Ngọc Thảo Vy và Huỳnh Thị Thanh Hằng bị tạm giam 2 tháng để điều tra về hành vi bạo hành cháu L. - Ảnh: Vietnam+/Thông tấn xã Việt Nam

Ngày 24/6, Trường Mầm non S.M tổng kết năm học, cô Đào đã đưa cháu L. về nhà chăm sóc. Sau đó, do bận sửa nhà, cô Đào giao cháu L. cho Vương Nhật Thảo Vy chăm sóc với số tiền 2 triệu đồng/tháng. Quá trình Vy chăm sóc cháu L. còn có Huỳnh Thị Thanh Hằng cùng trông nom.

Làm việc với cơ quan chức năng, Hằng và Vy cho biết cháu L. ban đêm ngủ thường giật mình, la hét, thường dùng tay cào lên mặt nên cả hai nhiều lần đánh vào người cháu. Gần nhất, ngày 8/7, Vy dùng chân đạp vào người khiến cháu bị ngã trong nhà và phòng tắm.

Hằng cho biết 3 ngày sau, cháu L. tự đi vào nhà vệ sinh sau đó té ngã rồi đập đầu xuống nền nhà tắm. Đến ngày 13/7, cháu L. tiếp tục bị té ngã đập đầu xuống nhà do nền nhà Hằng mới lau bị trơn trượt.

Ngày 11/7, trong lúc ngủ, cháu L. đã dùng tay cào vào mặt, chân tay và đập đầu vào tường nhiều lần. Đến ngày 16/7, Hằng và Vy cho cháu L. ăn trưa, phát hiện cháu bị ói nên đưa đi tắm. Tắm xong, cả hai thấy cháu L. môi tím nên đã dùng tay đè lên lồng ngực phải của cháu để hô hấp 3 lần. Sau đó, cháu L. khóc nhiều, cả hai đã gọi người cùng đưa cháu đến Bệnh viện Nhi và Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng cấp cứu.

Tình trạng sức khỏe của bé gái 2 tuổi bị 2 bảo mẫu đánh dẫn đến dập phổi, chấn thương sọ não

Tình trạng sức khỏe của bé gái 2 tuổi bị 2 bảo mẫu đánh dẫn đến dập phổi, chấn thương sọ não

Liên quan đến vụ việc bé gái 2 tuổi bị 2 bảo mẫu bạo hành dẫn đến thương tích nghiêm trọng, Bệnh viện Nhi và Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng thông tin, bệnh nhi bị chấn thương sọ não, dập phổi, và có nhiều vết bầm tím trên cơ thể.

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