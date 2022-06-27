Bé trai 2 tuổi suýt chết đuối dưới hồ bơi khách sạn khi đi du lịch cùng gia đình

Xã hội 27/06/2022 08:17

Bé Đ. được chuyển đến cấp cứu tại Bệnh viện trong tình trạng kích thích, gồng cứng chân tay, sốt cao...

Theo VTV đưa tin, bệnh viện Bãi Cháy (Quảng Ninh) vừa cứu sống bệnh nhi 2 tuổi bị suy hô hấp cấp, viêm phổi nguy kịch do đuối nước vì một phút bất cẩn, thiếu giám sát của phụ huynh. Được biết, bệnh nhi là T.M.Đ. ( 2 tuổi, trú tại Hà Nội) đi du lịch cùng gia đình, bị đuối nước ở hồ bơi khách sạn trong thời gian 3 - 5 phút. Sau khi được sơ cứu tại chỗ, bệnh nhi nhập viện cấp cứu.

Bệnh nhi vào viện trong tình trạng kích thích, gồng cứng chân tay, sốt cao 39,2 độ C, da nổi vân, tím chi, rải rác chấm xuất huyết vùng mặt, thân mình. Ngay khi tiếp nhận bệnh nhi, các bác sĩ đã khẩn trương đặt ống nội khí quản, hồi sức tích cực, thực hiện các xét nghiệm chẩn đoán. Kết quả chụp X-quang có hình ảnh mờ 1/3 trên phổi trái, dày thành phế quản hai bên, xét nghiệm máu có rối loạn điện giải.

Trao đổi với VnExpress, bác sĩ Đỗ Kiêm Thắng - Khoa Nhi Bệnh viện Bãi Cháy cho biết, kết quả xét nghiệm cho thấy trẻ bị suy hô hấp cấp, viêm phổi, rối loạn điện giải,... tiên lượng nặng, nguy cơ tử vong cao. Các bác sĩ tiến hành hàng loạt biện pháp cấp cứu, an thần, thở máy, kháng sinh, cân bằng điện giải và điều trị oxy cao áp, tăng khả năng hồi phục tế bào não, tránh các di chứng thần kinh.

Sau một ngày điều trị, tình trạng bệnh nhi tiến triển tốt, qua cơn nguy kịch, chuyển thở oxy mask. Hiện, bé được chăm sóc tích cực tại khoa Nhi.

Bé trai 2 tuổi suýt chết đuối dưới hồ bơi khách sạn khi đi du lịch cùng gia đình - Ảnh 1
 Bé Đ. được chuyển đến cấp cứu tại Bệnh viện Bãi Cháy trong tình trạng kích thích, gồng cứng chân tay, sốt cao ... - Ảnh: Giadinh.net

Theo thông tin của Giadinh.net, đại diện Khoa Nhi - Bệnh viện Bãi Cháy thông tin, người bị đuối nước do bị thiếu oxy thường có biểu hiện khó thở, đau sau xương ức, thở nhanh, tăng tiết đờm lẫn máu, nặng hơn có thể tím tái, mất ý thức, co giật, rối loạn nhịp tim, giảm huyết áp.

Đuối nước gây suy hô hấp, phù phổi cấp, suy tuần hoàn, phù não do thiếu oxy não, rối loạn điện giải và hậu quả nặng nề của đuối nước nếu phát hiện muộn có thể đẫn đến tổn thương não không hồi phục, rơi vào tình trạng sống thực vật vĩnh viễn, thậm chí tử vong.

Do đó, điều quan trọng nhất khi gặp phải trường hợp người bị đuối nước có ngừng tim, ngừng thở là sơ cứu tại chỗ bằng biện pháp ép tim, thổi ngạt nhằm mục đích lấy lại tim – phổi nhanh nhất có thể.

Cũng theo bác sĩ Bệnh viện Bãi Cháy khuyến cáo: Các gia đình không cho trẻ đi chơi gần những nơi có sông, suối, ao, hồ, bể nước đặc biệt trẻ nhỏ. Khi tắm ở bể bơi, tắm biển, cha mẹ phải mặc áo phao cho trẻ, luôn quan sát, theo dõi trẻ trong suốt quá trình vui chơi tắm biển.

Không cho trẻ tắm biển trong những ngày thời tiết xấu như: mưa, bão, trời lạnh, không tắm biển vào những thời điểm sáng sớm hoặc về đêm; đồng thời lựa chọn những địa điểm tắm an toàn, có quản lý, giám sát, cứu nạn cứu hộ kịp thời, không tắm ở những bãi tắm tự phát.

Cùng với đó, cha mẹ cần chủ động cho trẻ em học kỹ năng bơi lội và giải quyết các tình huống nguy hiểm có thể gặp phải khi tiếp xúc với nước, giải thích cho trẻ hiểu sự nguy hiểm khi tự ý tập bơi hay tắm sông, suối…

Một số sai lầm khi cấp cứu trẻ đuối nước đó là dốc ngược người trẻ lên vai rồi chạy mà không tiến hành ép tim và hô hấp nhân tạo cho trẻ. Chính điều này kéo dài thời gian thiếu oxy não gây ra những di chứng ở não sau này nếu trẻ còn sống.

Vì vậy, ngay khi phát hiện trẻ bị đuối nước, cha mẹ cần khẩn trương sơ cứu và đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để cấp cứu, điều trị kịp thời, tránh những hậu quả, di chứng nguy hiểm.

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