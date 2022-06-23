Cùng nhóm bạn rủ nhau ra kênh chính Kẻ Gỗ (thuộc thôn Đông Mỹ, xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) để tắm nhưng không may nạn nhân đã bị đuối nước tử vong.

Theo nguồn tin từ báo Người Lao Động, vào ngày 23-6, UBND xã Cẩm Thành (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) cho biết trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ đuối nước thương tâm.

Nạn nhân được xác định là cháu L.H.L (14 tuổi, trú thôn Đông Mỹ). Cháu L. đang là học sinh lớp 8 tại trường THCS Đại Thành (xã Cẩm Thành).

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: báo Người Lao Động

Theo đó, khoảng 16 giờ 30 ngày 22-6, cháu L. cùng nhóm bạn khoảng 4 người rủ nhau ra kênh chính Kẻ Gỗ để tắm. Trong lúc tắm, nhóm bạn này thay nhau nhảy từ trên bờ kênh xuống nước để nô đùa.

Dẫn theo nguồn tin từ báo Đại Đoàn Kết, khi mọi người lên bờ thì mới phát hiện L. chưa nổi lên nên đã hô hoán cầu cứu. Đến khoảng 18h cùng ngày mới tìm thấy thi thể nữ sinh đang bị vướng ở dưới lòng kênh. Được biết, cháu L. đang ở cùng bố và ông bà nội, mẹ cháu đi làm công ty ở tỉnh Bắc Ninh.

Sau khi hoàn tất các thủ tục, chính quyền đã bàn giao thi thể cho gia đình mai táng theo phong tục địa phương.

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