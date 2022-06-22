Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc xe khách lật trên quốc lộ 1, khiến 7 người thương vong: Tại hiện trường, mảnh vỡ văng tung tóe ở khắp mọi nơi

Xã hội 22/06/2022 15:54

Liên quan đến vụ xe khách bị lật trên quốc lộ 1 dẫn đến 7 người thương vong, mới đây đã có đoạn clip ghi lại cảnh toàn bộ sự việc khiến người xem không khỏi phần kinh hãi.

Theo nguồn tin từ báo Người Lao Động, trưa 22-6, lãnh đạo Trạm CSGT Suối Tre (Đồng Nai) cho hay cơ quan chức năng đã test nồng độ cồn và ma túy đối với tài xế trong vụ tai nạn chiều 21-6 trên Quốc lộ 1, kết quả, tài xế này âm tính với ma túy.

Theo camera hành trình của một tài xế ghi lại, chiều 21-6, xe khách của nhà xe Minh Nghĩa chạy trên Quốc lộ 1 hướng Bắc-Nam.

Khi vừa qua nút giao cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây khoảng 300m đoạn thuộc thị trấn Dầu Giây (huyện Thống Nhất), trời mưa trơn trượt, tài xế xe phanh gấp khi cố né một chiếc ôtô vừa băng qua đường.

Vụ việc khiến xe khách đâm vào dải phân cách rồi văng qua làn đường ngược lại, lật nhào. Người dân cùng cơ quan chức năng phải đập cửa, đưa hành khách ra ngoài.

Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc xe khách lật trên quốc lộ 1, khiến 7 người thương vong: Tại hiện trường, mảnh vỡ văng tung tóe ở khắp mọi nơi - Ảnh 1
Mảnh vỡ từ chiếc xe văng tung tóe khắp nơi tại hiện trường - Ảnh: báo Người Lao Động

Dẫn theo nguồn tin từ báo An Toàn Giao Thông cho biết thêm, tại thời điểm xảy ra vụ tai nạn trên xe có khoảng 10 hành khách hoảng loạn kêu cứu, được người dân địa phương và các xe cẩu đi ngang hỗ trợ phá cửa, nâng xe khách, giải cứu ra ngoài.

Trong số các hành khách trên xe thì 1 nữ hành khách, ngoài 50 tuổi tử vong tại chỗ, ít nhất 6 hành khách khác bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh và Bệnh viện Đa khoa Dầu Giây (huyện Thống Nhất).

Nhận được tin báo cơ quan chức năng đã có mặt điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Nguồn Video: báo An Toàn Giao Thông 

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