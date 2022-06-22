Giải thích cho việc đánh bé gái bị bầm tím, cô giáo cho biết vì cháu bé đi vệ sinh trong quần nên đánh để dạy dỗ.

Theo nguồn tin từ báo Tiền Phong, sáng ngày 22/6, chị Nguyễn Thị Thanh (40 tuổi, quê Nghệ An) cho biết đã trình báo Công an phường Bình Chuẩn (TP.Thuận An, Bình Dương) về việc con gái chị là bé Lê Thanh T (4 tuổi) bị cô giáo (cũng là chủ nhóm trẻ) đánh đập khi đi học tại Nhóm trẻ Nụ Cười Hồng trên đường Bình Chuẩn 63 (phường Bình Chuẩn).

Theo chị Thanh, chiều tối ngày 21/6, sau khi đón con tại Nhóm trẻ Nụ Cười Hồng về nhà, chị phát hiện hai đùi, mông của bé bị bầm tím, đồng thời bé có biểu hiện hoảng sợ và quấy khóc.

Vết thương của cháu T. do bị cô giáo đánh - Ảnh: báo Người Lao Động

Ngay sau đó, chị Thanh đã liên lạc với cô giáo chủ Nhóm trẻ nêu trên để tìm hiểu, thì cô cho biết chính cô là người đã đánh bé T. do bé đi vệ sinh trong quần.

Dẫn theo nguồn tin từ báo Người Lao Động cho biết thêm, chị Thanh cho biết ngay sau đó cô giáo này có nhắn tin xin lỗi và mong gia đình bỏ qua. Sáng nay chị đã đưa con đi khám, bác sĩ kết luận bé T. bị tổn thương nông tại háng và đùi; xuất huyết dưới da vùng mông đùi trái sau bị đánh.

Được biết, nhóm trẻ Nụ Cười Hồng được UBND phường Bình Chuẩn cấp phép hoạt động vào năm 2015. Nhóm trẻ đang nhận chăm sóc khoảng 30 bé.

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