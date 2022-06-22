Theo lời người nhà bệnh nhân, trong hai ngày 9 - 10/6, gia đình bà Giàng Thị L., 54 tuổi trú tại thôn Làng Tỉnh Dào B, xã Lũng Pù, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang làm bánh trôi ngô chia cho 4 hộ gia đình trong thôn cùng ăn, nhưng tại thời điểm đó không ai có biểu hiện gì bất thường.

Theo nguồn tin từ báo Infonet/VietNamNet, bệnh viện Bạch Mai đang điều trị cho 4 bệnh nhân bị ngộ độc nặng sau khi ăn bánh trôi ngô, trong đó 3 bệnh nhân đang được điều trị tại Trung tâm Chống độc và 1 bệnh nhân (20 tháng tuổi) đang được điều trị tại Trung tâm Nhi khoa.

Đến sáng 17/6 (sau ăn chưa đầy 24 giờ), cháu Mua Mí P., 9 tuổi (là cháu bà L.) có triệu chứng hoa mắt, chóng mặt, đau bụng, buồn nôn sau đó đã tử vong tại gia đình. Đồng thời, 6 thành viên cùng ăn bánh trôi ngô cũng xuất hiện triệu chứng tương tự như Mua Mí P.

Ngày 16/6, bà L. lấy số bột ngâm nước để khô còn thừa từ ngày 9/6 tiếp tục làm bánh trôi ngô nấu với đường kính cho 4 thành viên trong gia đình và 3 người khác trú tại thôn Phấu Hía sang chơi cùng ăn.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm Y tế huyện Mèo Vạc phối hợp với Ủy ban nhân nhân xã Lũng Pù xác minh, đồng thời đưa các bệnh nhân đến Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) huyện khám và điều trị.

Tối cùng ngày, cả 6 bệnh nhân được chuyển đến BVĐK tỉnh cấp cứu, điều trị. Sau khi đánh giá thể trạng, 4 bệnh nhân bị nặng gồm 3 người lớn và một bé 20 tháng tuổi đã được chuyển từ BVĐK tỉnh Hà Giang về Trung tâm Chống độc và Trung tâm Nhi khoa, Bệnh viện Bạch Mai.

TS.BS. Nguyễn Trung Nguyên - Giám đốc Trung tâm Chống độc Bạch Mai cho biết: Đặc điểm chung của 4 bệnh nhân nặng được chuyển tới Bệnh viện Bạch Mai là tổn thương gan ồ ạt và suy gan tối cấp tính (tức là xuất hiện rất sớm, diễn biến rất nhanh và nặng nề), hôn mê gan, tiên lượng rất nặng, có nguy cơ cao tử vong. Trong đó có lọc máu thay huyết tương thể tích cao, lọc máu liên tục, truyền thuốc giải độc.

Dẫn theo nguồn tin từ báo Pháp Luật Việt Nam, nguyên nhân dẫn tới ngộ độc nặng được chẩn đoán là do gia đình sử dụng bột ngô ngâm nước phơi khô còn lại sau khi đã xay và làm bánh ăn nhiều ngày trước.

Theo người nhà các bệnh nhân chia sẻ: "Những lần trước, mẹ làm bánh ăn trong 1 - 2 ngày hết, nhưng lần này mẹ làm nhiều, 4 - 5 ngày vẫn còn nên vẫn ăn".

TS.BS Nguyễn Trung Nguyên cho biết thêm: "Do người dân sử dụng bột ngô ngâm cũ từ 5 - 6 ngày trước đó vẫn sử dụng lại để làm bánh tiếp dẫn tới bị ngộ độc. Bản chất là do độc tố vi nấm gây ra, khoảng 10 năm trở lại đây chúng ta đã xác định rõ".