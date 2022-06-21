TP.HCM: Mâu thuẫn trong lúc nhậu nhẹt, một người bị đâm tử vong

Xã hội 21/06/2022 14:17

Mới đây tại xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn thuộc địa bàn TP.HCM đã xảy một vụ án mạng khiến một người tử vong dù đã đưa đi cấp cứu.

Theo nguồn tin từ Zing News, được biết vào tối 20/6, anh N.T.H. (29 tuổi) nhậu cùng Trần Minh Hiếu (34 tuổi) cùng một số người tại căn nhà ở ấp Nam Thới, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn.

Mâu thuẫn trong lúc ăn uống, Hiếu được cho dùng dao đâm vào người anh H. Nạn nhân bỏ chạy ra khỏi nhà và gục xuống nên đã được một số người đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong.

Dam ban nhau
Đối tượng Trần Minh Hiếu - Ảnh: báo Pháp Luật TP.HCM

Dẫn theo nguồn tin từ báo Pháp Luật TP.HCM, Công an huyện Hóc Môn sau đó phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, điều tra, truy xét.

Ngay sau đó công an làm việc với Hiếu và sáu người liên quan để điều tra. Ban đầu, Hiếu đã thừa nhận hành vi.

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