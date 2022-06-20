Hưng Yên: Mâu thuẫn trong chuyện tình cảm, nam thanh niên nhẫn tâm đâm gục bạn gái rồi tự sát

Xã hội 20/06/2022 16:15

Sau khi nhẫn tâm ra tay với người tình, nghi phạm đã dùng dao đâm vào bụng 2 nhát để tự sát.

Theo thông tin từ báo Sức Khỏe & Đời Sống, vào chiều chiều 20/6, thông tin với PV, lãnh đạo UBND huyện Khoái Châu (tỉnh Hưng Yên) cho biết, Công an huyện Khoái Châu đang điều tra, làm rõ vụ án nam thanh niên đâm bạn gái rồi tự sát vừa xảy ra trên địa bàn xã Hàm Tử.

Được biết, theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào sáng 20/6. Thời điểm trên, một nam thanh niên đi vào quán cắt tóc nằm trên địa bàn xã Hàm Tử.

Hưng Yên: Mâu thuẫn trong chuyện tình cảm, nam thanh niên nhẫn tâm đâm gục bạn gái rồi tự sát - Ảnh 1
Lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ vụ việc - Ảnh: báo Thanh Niên

Dẫn theo nguồn tin từ Zing News, anh Tín Hải, nhân chứng vụ việc cho biết sáng cùng ngày, nam thanh niên tên Trung (sinh năm 1995) đến cửa hàng cắt tóc của một cô gái ở xã Hàm Tử.

Tại đây, 2 người mâu thuẫn về vấn đề tình cảm. Thanh niên 27 tuổi dùng dao đâm vào bụng đối phương khiến cô gái trọng thương.

Sau khi gây án, nghi phạm bỏ khỏi hiện trường và dừng bên đường cách đó không xa. Anh ta tự sát bằng 2 nhát dao vào bụng.

"Tôi thấy Trung nằm ở gốc cây bàng, mặt tái, run run. Ban đầu tôi tưởng Trung bị ngã xe nhưng sau đó thấy con dao bên cạnh, bụng có vết thương nên mới tá hỏa nhờ người đưa đi cấp cứu", anh Hải nói và cho biết anh vừa từ trụ sở cơ quan điều tra về sau nhiều giờ viết lời khai.

Nạn nhân và nghi phạm hiện được cấp cứu tại bệnh viện ở Hà Nội.

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