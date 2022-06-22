Va chạm với xe tải trên cầu Nhật Tân, nam thanh niên tử vong tại chỗ

Xã hội 22/06/2022 14:15

Nam thanh niên 23 tuổi đang lưu thông trên cầu Nhật Tân, bất ngờ va chạm với xe tải dẫn đến tử vong thương tâm.

Theo nguồn tin từ Zing News, ngày 22/6, Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) đang thụ lý vụ tai nạn giao thông khiến một nam thanh niên tử vong trên cầu Nhật Tân.

Theo cảnh sát, vào tối 21/6, va chạm xảy ra giữa ôtô tải với xe máy chạy cùng chiều. Vụ tai nạn khiến nam thanh niên lái xe máy ngã xuống đường, tử vong tại chỗ.

Dẫn theo nguồn tin từ báo An Toàn Giao Thông, ngay sau khi xảy ra vụ TNGT, đội CSGT quản lý địa bàn có mặt bảo vệ hiện trường, phối hợp với cơ quan CSĐT Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) thụ lý giải quyết.

Va chạm với xe tải trên cầu Nhật Tân, nam thanh niên tử vong tại chỗ - Ảnh 1
 Hiện trưởng xảy ra vụ tai nạn thương tâm - Ảnh: báo An Toàn Giao Thông

Bước đầu xác định nam thanh niên đi xe máy BKS 18F1-443.xx tử vong là Ngô Văn T. (SN 1999 ở huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định).

Tài xế điều khiển xe ô tải mang BKS 29C-215.xx được xác định là anh Nguyễn Văn C. (SN 1989, trú tại huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên).

Hiện vụ việc đang được cơ quan CSĐT Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) thụ lý giải quyết.

 

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