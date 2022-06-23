Va chạm với xe container chạy cùng chiều trên Quốc lộ 1, 2 mẹ con ở Đồng Nai đi trên xe máy ngã xuống đường khiến bé gái bị xe cán qua tử vong tại chỗ.

Theo nguồn tin từ báo Người Lao Động, tối 22-6, Trạm CSGT Suối Tre (Phòng CSGT-Công an tỉnh Đồng Nai) đã khám nghiệm xong hiện trường vụ tai nạn thương tâm trên Quốc lộ 1 giữa xe container và xe máy làm bé gái 7 tuổi tử vong, người mẹ bị thương phải cấp cứu.

Vào chiều tối cùng ngày, xe container biển số Đồng Nai di chuyển trên Quốc lộ 1 theo hướng Nam-Bắc. Khi đi qua địa bàn xã Quảng Tiến (huyện Trảng Bom), xe container va chạm xe máy chạy cùng chiều.



Hiện trường nơi xảy ra vụ việc thương tâm trên - Ảnh: báo Người Lao Động

Dẫn theo nguồn tin từ báo Pháp Luật Việt Nam, cú va chạm khiến 2 mẹ con ngã xuống đường, bé gái bị bánh xe cán qua tử vong. Sự việc xảy ra đúng giờ người dân đi làm về nên Quốc lộ 1 bị ùn tắc khoảng 3km, từ ngã 3 Trị An về khu vực nhà thờ Quảng Tiến.

Nhận tin báo, CSGT đã tới khám nghiệm hiện trường, phân luồng điều tiết giao thông. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng làm rõ.

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