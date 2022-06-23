Bố đuối nước thương tâm, để lại con gái lớp 7 không nơi nương tựa khiến nhiều người không khỏi phần xót xa

Xã hội 23/06/2022 14:26

Vợ mất sớm nên anh T phải một mình một thân nuôi con. Tuy nhiên, đau lòng thay, trong lần đi tắm cùng nhóm bạn, anh T không may bị đuối nước, để lại con gái học lớp 7 bơ vơ không chốn nương tựa.

Theo nguồn tin từ báo Người Lao Động, vào ngày 23-6, UBND xã Tân Hợp, huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước khiến 1 người tử vong.

Nạn nhân là anh Dương Công T. (40 tuổi, quê ở huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình; ngụ tại thôn Quyết Tâm, xã Tân Hợp).

Trước đó, vào chiều 22-6, anh T. cùng nhóm bạn đến suối Tà Đủ (xã Tân Hợp) để tắm. Quá trình tắm, anh T. tự tách mình ra khỏi nhóm. Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, mọi người không thấy anh T. nên đi tìm và bất ngờ phát hiện thi thể anh T. nổi lên dưới suối Tà Đủ.

Bố đuối nước thương tâm, để lại con gái lớp 7 không nơi nương tựa khiến nhiều người không khỏi phần xót xa - Ảnh 1
Thi thể của anh T. - Ảnh: báo Người Lao Động

Dẫn theo nguồn tìn từ báo Pháp Luật Việt Nam, “Cách đây nhiều năm, vợ của nạn nhân đã mất vì bị bệnh hiểm nghèo. Anh T ở vậy và nuôi một người con đang học lớp 7. Anh này là người hiền lành, chăm chỉ, không ăn nhậu, làm thợ nề và có chăn nuôi lợn, gà.

Hiện, thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình và đưa về quê tại Quảng Bình để lo hậu sự”, ông Trần Vinh Chủ tịch UBND xã Tân Hợp cho biết.

Ông Vinh thông tin thêm, tối 22-6, phía chính quyền địa phương đã tiến hành thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình nạn nhân số tiền 2 triệu đồng.

 

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Cùng nhóm bạn đi tắm tại kênh chính hồ Kẻ Gỗ, nữ sinh lớp 8 đuối nước thương tâm khiến nhiều người xót xa

Cùng nhóm bạn rủ nhau ra kênh chính Kẻ Gỗ (thuộc thôn Đông Mỹ, xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) để tắm nhưng không may nạn nhân đã bị đuối nước tử vong.

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