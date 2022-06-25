Trượt chân ngã từ xuồng máy xuống sông Vàm Cỏ Đông, vợ bị nước cuốn trôi mất tích, người chồng được người dân cứu sống.

Theo ATGT.vn/ báo Giao thông đưa tin, chiều 24/6, Công an huyện Đức Huệ, Long An cho biết, đã tìm được thi thể bà N.T.M.B trên sông Vàm Cỏ Đông và bàn giao cho gia đình tổ chức mai táng.

Trước đó, trưa ngày 22/6, ông Nguyễn Văn Kiên (55 tuổi) cùng vợ là bà N.T.M.B. (53 tuổi, huyện Đức Huệ, Long An) chạy xuồng máy chở nước sạch cung cấp cho các hộ ven sông Vàm Cỏ Đông. Khi lưu thông đến đoạn sông thuộc xã Mỹ Thạnh Bắc, Huyện Đức Huệ bà B. ngồi phía trước mũi xuồng bị trượt chân rơi xuống dòng nước đang chảy mạnh.

Khu vực xảy ra tai nạn trên sông Vàm Cỏ Đông - Ảnh: báo Pháp luật TP.HCM

Theo thông tin của báo Pháp luật TP.HCM, do bà B. không biết bơi nên ông Kiên hốt hoảng kêu cứu, đồng thời nhảy xuống sông vớt vợ nhưng bất thành. Do giữa sông nước chảy xiết bà B bị nước cuốn trôi. Bản thân ông Kiên bị kiệt sức có biểu hiện đuối nước.

Lúc này, ông Lê Thái Bình (56 tuổi, ngụ xã An Ninh Tây, Huyện Đức Hòa) đang bơi xuồng nghe tiếng kêu cứu, lập tức bơi xuồng qua sông cứu người. Ông Bình đã kéo ông Kiên lên xuồng và tỉnh lại sau đó. Riêng vợ ông Kiên bị chìm mất tích.

Hai ngày sau, người dân hỗ trợ tìm kiếm phát hiện thi thể nạn nhân nổi lên mặt nước, cách nơi xảy ra gần 200 mét.

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