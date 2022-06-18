Trong lúc cùng nhóm bạn đi tắm sông, một học sinh tiểu học tại Quảng Bình không may bị đuối nước, tử vong.

Theo báo Pháp luật TP.HCM, tối ngày 18/6, ông Trương Thanh Duẫn, Chủ tịch UBND xã Tân Hóa, huyện Minh Hoá (Quảng Bình) cho biết, trên địa bàn xã này vừa xảy ra một vụ đuối nước khiến một em học sinh lớp 4 tử vong thương tâm.

Nạn nhân là em T.C.T. (SN 2013, trú tại thôn 2, xã Tân Hoá) đang học lớp 4 Trường Tiểu học xã Tân Hoá. Vào sáng ngày 18/6, em T. cùng nhóm bạn rủ nhau ra khu vực sông Rào Nan gần nhà để tắm thì không may bị đuối nước, mất tích.

Nạn nhân cùng nhóm bạn rủ nhau ra khu vực sông Rào Nan gần nhà để tắm thì không may bị đuối nước, mất tích - Ảnh minh họa: Internet

Theo Dân Trí, gia đình cùng người dân địa phương đã tổ chức tìm kiếm nhưng khi đưa được T. lên bờ thì nạn nhân đã tử vong. Hiện, chính quyền cùng người dân địa phương đã hỗ trợ đưa thi thể nạn nhân xấu số về nhà để lo hậu sự theo phong tục địa phương.

Vừa vào Hè, liên tiếp xảy ra các vụ đuối nước thương tâm: Cảnh báo việc giám sát trẻ của cha mẹ, người lớn Theo thống kê tại Việt Nam, mỗi năm có hàng trăm trẻ em đuối nước thương tâm. Đáng chú ý, các vụ việc thường xảy ra vào mùa Hè và đa số đều đã được cảnh báo.

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