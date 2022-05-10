Vụ hai anh em ruột đuối nước dưới kênh trước nhà ở TP.HCM: Bà ngoại khóc nghẹn, hé lộ lời nói cuối cùng của cháu trai trước khi gặp nạn

Xã hội 10/05/2022 14:50

Liên quan đến vụ hai anh em ruột (1 trai, 1 gái) đuối nước dưới kênh tại TP.HCM, bà ngoại cháu bé mới đây đã tiết lộ nhiều thông tin đau lòng.

Liên quan đến vụ hai anh em ruột (1 trai, 1 gái) đuối nước dưới kênh tại TP.HCM, danh tính các nạn nhân được xác định là N.B.T.N. (6 tuổi, thường gọi là Bin) và N.B.T.C. (4 tuổi, thường gọi là Xu) trú tại đường TX33, phường Thạnh Xuân, quận 12, TP.HCM.

Theo Zing News, sáng ngày 10/5, bà con và hàng xóm trong khu phố 2 bùi ngùi đến hộ chị Bùi Thị Yến N. (mẹ nạn nhân) thắp nhang cho hai cháu bé không may bị đuối nước dưới kênh trên đường TX33 (phường Thạnh Xuân) vào chiều hôm trước.

Bà Đỗ Thị Thái Thu L. (50 tuổi, ngoại nạn nhân) cho hay, hơn 13h ngày 9/5, con gái gọi điện thoại hỏi bà có dẫn cháu đi chơi không. Nghe vậy, bà chạy sang cùng con tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy cháu. Khi hay tin hai cháu rơi xuống kênh trước nhà, bà như chết lặng.

Vụ hai anh em ruột đuối nước dưới kênh trước nhà ở TP.HCM: Bà ngoại khóc nghẹn, hé lộ lời nói cuối cùng của cháu trai trước khi gặp nạn - Ảnh 1
Bà Lan đau buồn kể thời điểm hai cháu ngoại mất tích - Ảnh: Zing News

Bà ngoại nạn nhân cho biết bé trai ở với bà từ lúc lọt lòng đến 4 tuổi. Khi mẹ sinh em, bé mới xin về ở gần mẹ để chơi với em gái.

“Trước khi anh em rơi xuống kênh, vào sáng cùng ngày, cháu trai có gọi cho cậu (anh trai chị N.) nói qua nhà con chơi, chứ nếu con đi xa thì làm sao. Không ngờ đó là lời nói cuối cùng của cháu” - bà L. nói trong nước mắt.

Theo bà, khoảng 3 tháng trở lại đây, lan can bờ kênh trước nhà con gái bà bị tháo mất, tạo ra khoảng trống 3 m. Ngoài vị trí này, một số đoạn khác dọc bờ kênh cũng bị tháo lan can.

Ông Huỳnh Văn M. (52 tuổi, người thân phía ngoại nạn nhân) chia sẻ, hoàn cảnh của gia đình chị N. rất khó khăn. Chồng đi làm nghề thợ hồ, còn chị ở nhà chăm sóc hai con. Hai vợ chồng cưới đã lâu nhưng chưa có nhà ở nên đến khu vực này mượn mảnh đất của người thân dựng 4 vách tôn ở. Sống nơi đây chưa được bao lâu thì hai con gặp nạn.

Như đã đưa tin trước đó, theo báo Lao Động, vào khoảng 14h ngày 9/5, hai anh em ruột rủ nhau ra kênh trên đường TX33, phường Thạnh Xuân, nằm sát nhà để chơi. Chờ lâu không thấy con về, người mẹ cùng hàng xóm đi tìm.

Vụ hai anh em ruột đuối nước dưới kênh trước nhà ở TP.HCM: Bà ngoại khóc nghẹn, hé lộ lời nói cuối cùng của cháu trai trước khi gặp nạn - Ảnh 2
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: báo Lao Động

Sau nhiều giờ tìm kiếm, chiều tối 9/5, nhiều người dân sinh sống gần kênh trên đường TX33 đã vớt được hai cháu bé lên.

Đoạn kênh phát hiện hai nạn nhân là nhánh chảy từ sông Vàm Thuật, được xây dựng hơn một năm trước. Dọc kênh có lan can, nhưng tại vị trí trước nhà hai bé bị khuyết một đoạn. Nhiều người dân quanh hiện trường cho biết khà năng 2 bé bị trượt chân khi leo qua đoạn khuyết này để chơi.

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