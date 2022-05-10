Nam sinh lớp 8 đuối nước tử vong, bạn bè gào khóc kêu cứu nhưng... đã muộn

Xã hội 10/05/2022 09:19

Trong lúc đang tắm, thấy T. H. H. có biểu hiện đuối nước, nhóm bạn đi cùng chạy lên bờ gọi người đến tiếp cứu nhưng không kịp, em H đã tử vong.

Theo báo Thanh niên đưa tin, vào chiều 9/5, ông Lê Hữu Trí, Chủ tịch UBND xã Thủy Phù, TX.Hương Thủy (Thừa Thiên - Huế), cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ một học sinh nam bị đuối nước khi đi tắm tại đập tràn.

Nam sinh lớp 8 đuối nước tử vong, bạn bè gào khóc kêu cứu nhưng... đã muộn - Ảnh 1
Thi thể của T.H.H. đã được gia đình đưa về nhà để lo hậu sự. Ảnh: Thanh niên

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ, ngày 9/5, em T.H.H (học sinh lớp 8, trú thôn Tô Đà 1, xã Thủy Tân, TX.Hương Thủy) cùng nhóm bạn sang thôn Thủy Phù chơi. Sau đó, H. cùng nhóm bạn đến khu vực đập tràn ở hồ Bàu Họ (thôn 1A, xã Thủy Phù) để tắm. Tại đây H. bị đuối nước.

Phát hiện sự cố, nhóm bạn tức tốc chạy đi gọi người đến cứu nhưng không kịp. Hiện thi thể của H. đã được gia đình tiếp nhận, đưa về nhà để lo hậu sự. 

Theo báo Tin Tức/TTXVN đưa tin, tuy mới đầu hè nhưng tại tỉnh Thừa Thiên - Huế liên tiếp xảy ra các vụ đuối nước thương tâm. Trước đó, trưa 8/5, cháu L.T.B.C (10 tuổi, trú thôn 3, xã Bình Tiến, thị xã Hương Trà) đi bắt ốc tại một hồ nuôi cá, bị trượt chân xuống chỗ nước sâu dẫn đến bị đuối nước.

Để đảm bảo an toàn cho trẻ em, chính quyền địa phương cùng các ban ngành, trường học cần tổ chức tuyên truyền, vận động và cảnh báo tình trạng đuối nước đến học sinh, phụ huynh nêu cao cảnh giác, nâng cao kỹ năng bơi lội. Bên cạnh đó, phụ huynh cũng cần có sự phối hợp trong việc quản lý con em khi tắm sông, tắm biển, vui chơi gần các ao hồ.

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