Trong lúc đang tắm, thấy T. H. H. có biểu hiện đuối nước, nhóm bạn đi cùng chạy lên bờ gọi người đến tiếp cứu nhưng không kịp, em H đã tử vong.

Theo báo Thanh niên đưa tin, vào chiều 9/5, ông Lê Hữu Trí, Chủ tịch UBND xã Thủy Phù, TX.Hương Thủy (Thừa Thiên - Huế), cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ một học sinh nam bị đuối nước khi đi tắm tại đập tràn.

Thi thể của T.H.H. đã được gia đình đưa về nhà để lo hậu sự. Ảnh: Thanh niên

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ, ngày 9/5, em T.H.H (học sinh lớp 8, trú thôn Tô Đà 1, xã Thủy Tân, TX.Hương Thủy) cùng nhóm bạn sang thôn Thủy Phù chơi. Sau đó, H. cùng nhóm bạn đến khu vực đập tràn ở hồ Bàu Họ (thôn 1A, xã Thủy Phù) để tắm. Tại đây H. bị đuối nước.

Phát hiện sự cố, nhóm bạn tức tốc chạy đi gọi người đến cứu nhưng không kịp. Hiện thi thể của H. đã được gia đình tiếp nhận, đưa về nhà để lo hậu sự.

Theo báo Tin Tức/TTXVN đưa tin, tuy mới đầu hè nhưng tại tỉnh Thừa Thiên - Huế liên tiếp xảy ra các vụ đuối nước thương tâm. Trước đó, trưa 8/5, cháu L.T.B.C (10 tuổi, trú thôn 3, xã Bình Tiến, thị xã Hương Trà) đi bắt ốc tại một hồ nuôi cá, bị trượt chân xuống chỗ nước sâu dẫn đến bị đuối nước.

Để đảm bảo an toàn cho trẻ em, chính quyền địa phương cùng các ban ngành, trường học cần tổ chức tuyên truyền, vận động và cảnh báo tình trạng đuối nước đến học sinh, phụ huynh nêu cao cảnh giác, nâng cao kỹ năng bơi lội. Bên cạnh đó, phụ huynh cũng cần có sự phối hợp trong việc quản lý con em khi tắm sông, tắm biển, vui chơi gần các ao hồ.

Vụ nữ giáo viên mất tích cùng 2 con nhỏ tại Hải Dương: Mẹ chồng xót xa kể lại 'ngày định mệnh' Liên quan đến vụ 3 mẹ con nữ giáo viên mất tích ở Hải Dương, trước lúc xảy ra vụ việc gia đình chị T được hàng xóm đánh giá sống rất hòa thuận và không xảy ra xích mích gì trước ngày định mệnh hôm đó.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nam-sinh-lop-8-duoi-nuoc-tu-vong-ban-be-gao-khoc-keu-cuu-nhung-da-muon-467554.html