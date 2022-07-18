Liên quan đến vụ việc bé gái 2 tuổi bị 2 bảo mẫu bạo hành dẫn đến thương tích nghiêm trọng, Bệnh viện Nhi và Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng thông tin, bệnh nhi bị chấn thương sọ não, dập phổi, và có nhiều vết bầm tím trên cơ thể.

Liên quan đến vụ việc bé gái 2 tuổi bị 2 bảo mẫu bạo hành dẫn đến thương tích nghiêm trọng gây phẫn nộ trong dư luận, dẫn tin từ Vietnamnet, Bệnh viện Nhi và Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng thông tin, sau chẩn đoán, bác sĩ xác định bé gái bị chấn thương sọ não, dập phổi, và có nhiều vết bầm tím trên cơ thể. Hiện tại, bệnh nhân vẫn phải thở bằng máy và được điều trị tích cực tại bệnh viện.

Bé gái gần 2 tuổi ở Đà Lạt chấn thương sọ não, dập phổi - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ Bé L đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng - Ảnh: Báo Thanh niên Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân TP Đà Lạt sau khi tiếp nhận tin báo của UBND Phường 12, thành phố đã chỉ đạo công an điều tra làm rõ, đồng thời giao cơ quan chức năng liên lạc báo tin để mẹ cháu bé rời Cần Thơ lên Đà Lạt. Sở Lao động - Thương binh xã hội, Ủy ban nhân dân TP Đà Lạt cùng một số ban ngành chức năng đã đến bệnh viện thăm nắm tình hình của cháu bé, hỗ trợ gia đình cháu hơn 20 triệu đồng. Vy và Hằng bị bắt tạm giam - Ảnh: Báo Tiền Phong Trước đó, theo báo Tuổi Trẻ đưa tin, vào sáng 18/7, Công an TP Đà Lạt cho biết đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 2 bảo mẫu Vương Ngọc Thảo Vy (27 tuổi, ngụ đường Nguyễn Hữu Cầu, P.12, TP Đà Lạt) và Huỳnh Thị Thanh Hằng (26 tuổi, ngụ Thái Phiên, P.12, TP Đà Lạt) về tội "hành hạ người khác", đồng thời bắt tạm giam 2 tháng đối với 2 bảo mẫu này.

Cơ quan công an xác định 2 bảo mẫu đã tham gia hành hạ bé gái C.P.L. (2 tuổi) gây chấn thương sọ não, dập phổi, đa chấn thương phải nhập viện cấp cứu… C.P.L. là con chị Cao Thị Thương (26 tuổi, thường trú tại Krông Năng, Đắk Lắk). Sau khi đến Đà Lạt sinh sống thì phải đi làm xa, nên tháng 2-2022 chị Thương gửi bé L. cho Cao Thị Đào (38 tuổi) trông giữ, chăm sóc với chi phí 7 triệu đồng/tháng. Đến ngày 25/6, cô Đào sửa nhà nên giao bé L. cho cô Vương Ngọc Thảo Vy trông giữ. Mỗi tháng cô Đào trả cho Vy 2 triệu đồng. Tham gia nuôi giữ bé L. có thêm Huỳnh Thị Thanh Hằng (em chồng của Vy) phụ giúp. Làm việc với cảnh sát, Hằng và Vy khai, đứa trẻ thường giật mình, la hét và dùng tay cào lên mặt khi ngủ đêm. Thấy vậy, hai người này thường đánh bé. Trong đó, hôm 8/7, khi đứa trẻ khóc, Vy đã đạp vào người cháu bé, khiến đứa trẻ ngã trong nhà và phòng tắm. Còn Hằng thì thú nhận, liên tục ba ngày sau bé tự vào nhà vệ sinh, nhưng té ngã rồi đập đầu xuống nền phòng tắm. Nghi can cũng khai, trong quá trình chăm sóc thường dùng tay để đánh vào người và chân cháu. Ngoài ra, ngày 13/7, trong lúc Hằng lau nhà, mặt nền trơn trợt, đứa trẻ đã bị ngã, rồi đập đầu xuống nền. Sau đó, trưa 16/7, bé gái đang ăn cơm thì nôn ói, nên cả hai đã đưa đi tắm. Tắm xong, chúng thấy môi bé bị tím, nên dùng tay đè lên lồng ngực để hô hấp. Tuy nhiên, nạn nhân vẫn khóc, Vy liền gọi chồng đến đưa tới Bệnh viện Nhi và Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng cấp cứu.

Lời khai ban đầu của 2 bảo mẫu hành hạ bé gái 2 tuổi dẫn đến chấn thương sọ não Vào ngày 18/7/2022, Công an Đà Lạt (Lâm Đồng) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam hai tháng đối với Vương Ngọc Thảo Vy (24 tuổi) và Huỳnh Thị Thanh Hằng (26 tuổi, cùng ngụ phường 12, TP Đà Lạt) về tội Hành hạ người khác.

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