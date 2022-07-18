Vào ngày 18/7/2022, Công an Đà Lạt (Lâm Đồng) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam hai tháng đối với Vương Ngọc Thảo Vy (24 tuổi) và Huỳnh Thị Thanh Hằng (26 tuổi, cùng ngụ phường 12, TP Đà Lạt) về tội Hành hạ người khác.

Theo chia sẻ thông tin từ báo Sài Gòn giải phóng, kết quả điều tra bước đầu năm 2022 cho thấy, chị C.T.T (26 tuổi, quê Đắk Lắk) đến Đà Lạt sinh sống. Vì bận đi làm xa nên ngày 26/2/2022 chị T. gửi bé C.T.L cho cô Cao Thị Đào (38 tuổi, lúc đó là giáo viên Trường mầm non S.M, phường 9, TP Đà Lạt) trông giữ, chăm sóc với chi phí 7 triệu đồng/tháng. Do trường tổng kết năm học, nên từ ngày 24/6, cô Đào đưa bé L. về nhà ở đường Nguyễn Đình Chiểu (phường 9, TP Đà Lạt) chăm sóc. Sau đó cô Đào sửa nhà cửa nên giao bé L. cho Vương Ngọc Thảo Vy trông giữ, chăm sóc. Đồng thời cô Đào trả cho Vy 2 triệu đồng để mua sữa, ăn uống và các chi phí khác cho cháu L. Trong thời gian này, có thêm Huỳnh Thị Thanh Hằng (em chồng của Vy) phụ giúp trông coi, chăm sóc.

Công an Đà Lạt bắt tạm giam hai tháng đối với Vương Ngọc Thảo Vy và Huỳnh Thị Thanh Hằng về tội Hành hạ người khác - Ảnh: Sài Gòn giải phóng Theo lời khai bước đầu của 2 bào mẫu này, do cháu L. ít tiếp xúc, ít nói chuyện với mọi người, sợ đến chỗ đông người nên Vy và Hằng nhiều lần dùng tay đánh vào người bé L. Trong đó, ngày 8-7 Vy dùng chân đạp vào người khiến bé L. ngã trong nhà, trong phòng tắm. Những ngày sau đó bé L. nhiều lần bị ngã đập đầu xuống nền nhà. Đến trưa ngày 16/7, sau khi cho bé L. ăn trưa, Hằng thấy cháu ói, người lạnh, môi tím tái nên tự hô hấp nhân tạo cho cháu 3 lần. Sau đó, Hằng và Vy gọi điện cho người thân đưa cháu L. đến Bệnh viện Nhi Lâm Đồng cấp cứu.

Tại đây, qua chẩn đoán, bé gái bị chấn thương sọ não, dập phổi nên đã chuyển ngay bé gái đến Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng để được phẫu thuật cấp cứu. Bé gái 2 tuổi nghi bị bạo hành đến chấn thương sọ não - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ Trước đó, theo báo Tuổi Trẻ đưa tin, vào chiều 16/7, Bệnh viện Nhi Lâm Đồng tiếp nhận bệnh nhi là một bé gái gần 2 tuổi đang trong tình trạng hôn mê. Người đưa bé gái đến bệnh viện khai nhận bệnh nhi là con mình. Sau khi chẩn đoán, bé gái bị chấn thương sọ não, dập phổi, Bệnh viện Nhi Lâm Đồng chuyển bé đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng để phẫu thuật cấp cứu. Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng, người đưa bé gái tới bệnh viện ban đầu khai tên bé gái là H.N.H.B., 2 tuổi. Nhưng sau đó, biết bé gái nguy kịch, người này mới khai nhận mình tên Huỳnh Thị Thanh Hằng, người nhận trông giữ, chăm sóc cho bé, còn tên thật của bé gái là C.P.L., con của chị C.T.T. (26 tuổi, quê Đắk Lắk), hiện làm việc tại Cần Thơ. Xác định các vết bầm tím từ đầu đến chân, chấn thương sọ não, tụ máu não, dập phổi… không phải do tai nạn, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng đã trình báo cơ quan công an.

Bình Dương: Thấy thanh niên 22 tuổi ở cùng vợ, chồng dùng dao đâm chết 'tình địch' Thấy vợ cũ đang ở trong phòng trọ thanh niên 22 tuổi, người chồng ghen tuông, dùng dao đâm chết “tình địch” rồi rời khỏi hiện trường.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/loi-khai-ban-dau-cua-2-bao-mau-hanh-ha-be-gai-2-tuoi-dan-den-chan-thuong-so-nao-483952.html