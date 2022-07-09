Hà Nội: Cụ bà 82 tuổi mất hơn 1 tỉ đồng sau cuộc gọi giả mạo công an

Vì nghe theo lời chỉ dẫn của kẻ giả mạo cán bộ công an, một cụ bà 82 tuổi đã bị mất 1,2 tỷ đồng trong tài khoản.

Theo chia sẻ thông tin từ báo Thanh niên, vào trưa ngày 9/7, thông tin từ Công an Q.Đống Đa (Hà Nội) cho biết, cơ quan này đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan điều tra vụ giả danh cán bộ công an để lừa đảo chiếm đoạt hơn 1 tỉ đồng với thủ đoạn không mới.

Cụ thểm vào ngày 3/7, Công an P.Thổ Quan (Q.Đống Đa) tiếp nhận trình báo của cụ bà tên H. (82 tuổi, trú tại địa bàn) về việc nhận được cuộc điện thoại của một người lạ, tự xưng là cán bộ công an và thông báo về việc cụ bà này liên quan đến một vụ án ma túy.

Khi thấy nạn nhân sắp cắn câu, đối tượng lạ mặt yêu cầu cụ H. chuyển tiền để chứng minh mình không liên quan đến vụ việc. Sau đó, cụ H. đã chuyển 1,2 tỉ đồng vào tài khoản ngân hàng mà đối tượng cung cấp. Biết mình bị lừa, cụ H. đã đến công an trình báo.

Nghe theo lời chỉ dẫn của kẻ giả mạo cán bộ công an, một cụ bà 82 tuổi đã bị mất 1,2 tỷ đồng trong tài khoản - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, dẫn tin từ báo Người Lao Động, Công an Hà Nội cho biết thời gian qua, mặc dù đã có rất nhiều cảnh báo về thủ đoạn giả danh cơ quan công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhưng vẫn còn có người sập bẫy của các đối tượng. Đa phần đó thường là những người ít cập nhật thông tin xã hội, báo chí. Khi xảy ra vụ việc, nạn nhân lo sợ bị mất uy tín nên có trường hợp không trình báo với cơ quan công an, gây khó khăn cho công tác điều tra, xử lý.

Ngoài ra, Công an Hà Nội khuyến cáo người dân cần cảnh giác, tuyên truyền đến người thân, bạn bè về các thủ đoạn trên, tránh mắc bẫy của đối tượng xấu. Để làm việc với người dân, cơ quan công an sẽ trực tiếp gửi giấy mời, giấy triệu tập hoặc gửi qua công an địa phương; tuyệt đối không yêu cầu công dân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng. Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo như trên, nhân dân cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất.

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