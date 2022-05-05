Cụ bà 72 tuổi lợi dụng mánh khóe tinh vi, 'phối hợp' với con trai để lừa đảo chiếm đoạt 19 tỷ đồng

Xã hội 05/05/2022 18:03

Bằng thủ đoạn cần tiền làm dịch vụ đáo hạn ngân hàng, cụ bà 72 tuổi đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền 19 tỷ đồng của nhiều người rồi bỏ trốn khỏi nơi cư trú, hiện cơ quan công an đang phát đi thông báo truy tìm.

Theo Báo Người Lao Động, ngày 5/5, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Gia Lai đã phát đi thông báo truy tìm bị hại bị đối tượng Dương Thị Thanh (72 tuổi, trú huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa) lừa đảo, chiếm đoạt tiền.

Qua quá trình điều tra xác định từ tháng 6 đến tháng 11-2021, đối tượng Dương Thị Thanh (lúc này tạm trú tại tổ dân phố 7, thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) đã thông tin cần tiền đáo hạn ngân hàng để vay mượn tiền của nhiều người. Sau khi mượn số tiền gần 19 tỉ đồng, bà Thanh đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú, chiếm đoạt số tiền đã vay mượn.

Cụ bà 72 tuổi lợi dụng mánh khóe tinh vi, 'phối hợp' với con trai để lừa đảo chiếm đoạt 19 tỷ đồng - Ảnh 1

Công an thông báo truy tìm cụ bà 72 tuổi vay tiền của nhiều người rồi bỏ trốn (Ảnh: Người lao động)

Dẫn tin từ báo Công Luận, hiện cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an tỉnh Gia Lai đã phát đi thông báo truy tìm đối tượng Dương Thị Thanh và con trai là Lê Văn Bảy (SN 1993, trú huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa) – là người liên quan đến vụ việc.

Cụ bà 72 tuổi lợi dụng mánh khóe tinh vi, 'phối hợp' với con trai để lừa đảo chiếm đoạt 19 tỷ đồng - Ảnh 2

Công an cũng truy tìm Lê Văn Bảy (con bà Thanh) vì liên quan đến vụ việc (Ảnh: Người lao động)

Để phục vụ cho quá trình điều tra, cơ quan điều tra kêu gọi những ai là nạn nhân của đối tượng Dương Thị Thanh thì đến Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Gia Lai (đường Trần Phú, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai) trình báo sự việc và để được hướng dẫn giải quyết vụ việc theo đúng quy định pháp luật.

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