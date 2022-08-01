Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi lời chia buồn sâu sắc tới lực lượng Công an Nhân dân và gia đình 3 cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong vụ cháy quán karaoke ở Hà Nội.

Theo thông tin tử báo Lao Động, chiều ngày 1/8, Văn phòng Chủ tịch nước cho biết, ngay sau khi được tin 3 cán bộ, chiến sĩ thuộc Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an quận Cầu Giấy hy sinh trong quá trình tham gia chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại hiện trường vụ cháy một quán karaoke, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới lực lượng Công an Nhân dân và gia đình 3 cán bộ, chiến sĩ hy sinh là Đội trưởng Đặng Anh Quân cùng chiến sĩ Đỗ Đức Việt và Nguyễn Đình Phúc.

Quá trình tham gia chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, có 3 chiến sĩ cảnh sát thuộc Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Cầu Giấy hy sinh - Ảnh: báo Lao Động

Trước đó, theo báo Pháp luật TP.HCM, khoảng 13g30 cùng ngày, tại quán karaoke ISIS số 231 bờ sông Quan Hoa, phường Quan Hoa quận Cầu Giấy xảy ra vụ cháy. Nguyên nhân ban đầu xác định do quán đang sửa chữa, có hàn xì, quán không hoạt động.

Nhận được tin báo, Công an quận Cầu Giấy huy động lực lượng PCCC đến dập lửa. Trong quá trình chữa cháy, ba cán bộ Đội PCCC đã hy sinh.

Hiện trường nơi xảy ra vụ cháy - Ảnh: báo Pháp luật TP.HCM

Danh tính các cán bộ, chiến sỹ gồm Trung tá Đặng Anh Quân - Đội trưởng Đội PCCC, Trung úy Đỗ Đức Việt - cán bộ PCCC và Binh nhất Nguyễn Đình Phúc - chiến sĩ nghĩa vụ. Hiện thi thể ba cán bộ PCCC đã được đưa vào Bệnh viện 19-8 Bộ Công an.

Công an quận Cầu Giấy đang tiếp tục cùng các lực lượng chữa cháy và lực lượng chức năng điều tra nguyên nhân.

Cũng liên quan đến vụ việc, Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, ông Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội; Thiếu tướng Nguyễn Tuấn Anh, Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC; Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc CATP Hà Nội... đã trực tiếp đến hiện trường để chỉ đạo công tác chữa cháy, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn.

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