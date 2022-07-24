TP.HCM: Căn nhà khóa trái bên ngoài bốc cháy, 2 trẻ em tử vong thương tâm

Xã hội 24/07/2022 12:21

Thấy cháy nhà người dân phá cửa cứu được 4 trẻ nhỏ ra ngoài, 2 trẻ 1 tuổi và 10 tuổi tử vong trên đường đi cấp cứu.

Theo chia sẻ thông tin từ báo Thanh niên, vào ngày 24/7, cơ quan chức năng H.Bình Chánh (TP.HCM) đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy nhà xảy ra trên địa bàn xã Vĩnh Lộc A, khiến 2 trẻ em thiệt mạng.

Trước đó, vào lúc 16 giờ 22 ngày 23.7, Công an xã Vĩnh Lộc A (H.Bình Chánh) nhận tin báo cháy ở nhà dân tại tổ 14, ấp 6C, xã Vĩnh Lộc A do ông N.V.P (37 tuổi) làm chủ.

Căn nhà có diện tích 44 m2 gồm 1 trệt và 1 gác lửng. Đến 16 giờ 28 phút cùng ngày, Công an xã Vĩnh Lộc A và Đội PCCC Công an H.Bình Chánh đến hiện trường đã triển khai công tác chữa cháy cứu nạn, cứu hộ. Đám cháy được dập tắt sau đó.

TP.HCM: Căn nhà khóa trái bên ngoài bốc cháy, 2 trẻ em tử vong thương tâm - Ảnh 1
Con hẻm nơi xảy ra vụ cháy khiến 2 trẻ em tử vong - Ảnh: Báo Thanh niên

Theo chia sẻ thông tin từ báo Tiền Phong, Công an xã Vĩnh Lộc A, tại thời điểm xảy ra cháy, căn nhà trên bị khóa cửa bên ngoài, do chủ nhà đi công việc. Trong nhà có 6 trẻ em. Khi lực lượng công an có mặt tại hiện trường thì người dân xung quanh đã phá khóa cứu được 4 trẻ ra ngoài an toàn.

Hai em còn lại bị ngất xỉu đã được Đội PCCC Công an huyện Bình Chánh và Công an xã Vĩnh Lộc A đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (huyện Bình Chánh), tuy nhiên các em đã tử vong trên đường đi cấp cứu. Danh tính 2 nạn nhân tử vong gồm em N.Đ.V.P (10 tuổi) và N.Đ.C.B (1 tuổi). Hiện tại, thiệt hại về tài sản đang được thống kê.

Ngoài ra, bà Lại Thị Bích Trâm, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Lộc A (huyện Bình Chánh) cho biết, vụ việc đã được chuyển cho Công an TPHCM tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân.

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Theo thông tin từ Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội), toàn bộ 9 người trong nhà đều được đưa ra ngoài an toàn. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra, làm rõ.

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