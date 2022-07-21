Buồn chuyện gia đình, đốt nhà mình làm cháy luôn 3 nhà hàng xóm, người ông bị 15 năm tù và bồi thường hơn 2 tỷ đồng

Đời sống 21/07/2022 14:14

Vụ tự đốt nhà làm cháy luôn 3 căn nhà của hàng xóm, bị cáo Đặng Thanh Tùng (39 tuổi, ngụ xã Tân Thạnh, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang) bị Tòa tuyên án 15 năm tù về tội "hủy hoại tài sản", đồng thời bồi thường cho các bị hại tổng số tiền trên 2 tỷ đồng.

Theo thông tin từ Báo Tiên Phong, ngày 21/7 Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Đặng Thanh Tùng (39 tuổi, ngụ xã Tân Thạnh, huyện An Minh) 15 năm tù về tội "hủy hoại tài sản" và buộc bồi thường cho các bị hại tổng số tiền trên 2 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, khuya ngày 1/7/2021, sau khi nhậu xong ở nhà người quen, Tùng đi về nhà của mình (ấp xẻo Nhàu A, xã Tân Thạnh) nhưng không ngủ được vì buồn chuyện vợ đã dẫn con bỏ đi. Sau đó, Tùng nghĩ đến việc muốn bán phần đất và nhà mình đang sinh sống để lấy tiền bỏ đi nơi khác nhưng người anh ruột không đồng ý, bởi vì nhà Tùng cất tạm để ở, còn đất là thuộc sở hữu của người anh ruột.

Buồn chuyện gia đình, đốt nhà mình làm cháy luôn 3 nhà hàng xóm, người ông bị 15 năm tù và bồi thường hơn 2 tỷ đồng - Ảnh 1

Bị cáo Đặng Thanh Tùng (39 tuổi, ngụ xã Tân Thạnh, huyện An Minh) 15 năm tù về tội "hủy hoại tài sản" và buộc bồi thường cho các bị hại tổng số tiền trên 2 tỷ đồng.

Ảnh: Báo Tiên Phong

Theo Báo Công An Nhân Dân, khoảng 23h ngày 1/7/2021, Tùng vào phòng ngủ lấy tấm vải nệm rồi dùng bật lửa châm đốt làm cháy căn nhà của mình đang ở. Sau đó Tùng ra trước nhà đứng nhìn ngọn lửa bùng cháy. Do đêm khuya mọi người đã chìm vào giấc ngủ, không ai hay nên ngọn lửa từ nhà Tùng cháy lan qua nhà bên cạnh, lúc đó thì mới có người phát hiện và báo cơ quan chức năng.

Khi đó lửa cháy lớn, đã lan sang ba căn nhà liền kề của ông Phạm Bảo Quốc, Cao Hiếu Nghĩa và Thân Vũ Hiền Hòa, tổng thiệt hại toàn bộ tài sản do vụ cháy gây ra là trên 2 tỷ đồng.

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