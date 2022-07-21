Vụ xe khách 'tông' trực diện xe đầu kéo gây thương vong ở Thanh Hóa, trích xuất dữ liệu giám sát hành trình của xe khách không truyền tín hiệu

Đời sống 21/07/2022 12:06

Vào sáng ngày 21/7 khi xe khách đang lưu thông hướng Vinh - Hà Nội bất ngờ đâm trực diện vào xe đầu kéo khiến 2 người tử vong, 6 người khác bị thương. Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết xe khách không truyền dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình.

Theo Báo Sức Khỏe và Đời Sống, một vụ tai nạn giao thông xảy ra vào lúc 6h10’ sáng ngày 21/7, khi xe khách đang lưu thông tại Km605+160 đường Hồ Chí Minh, thuộc địa phận xã Hóa Quỳ, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

Thời điểm trên, xe khách mang BKS 81B-009.65 lưu thông theo hướng Vinh – Hà Nội đã bất ngờ đâm trực diện vào xe đầu kéo mang BKS 37H-007.86 kéo theo rơ moóc 37R-029.72 lưu thông theo chiều ngược lại khiến 2 người tử vong và 6 người khác bị thương, 2 ô tô hư hỏng nặng.

Vụ xe khách 'tông' trực diện xe đầu kéo gây thương vong ở Thanh Hóa, trích xuất dữ liệu giám sát hành trình của xe khách không truyền tín hiệu - Ảnh 1
Ảnh: Báo Công Luận

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng địa phương cùng Chi cục Quản lý đường bộ (QLĐB) II.1 đã có mặt triển khai công tác cứu nạn và điều tiết giao thông. 

Theo thông tin từ Báo Công Luận, ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch chuyên trách, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết: “Theo báo cáo của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, xe khách trong vụ tai nạn ở Thanh Hóa không truyền dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình, camera về hệ thống của Tổng cục.”

Cụ thể, báo cáo của Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết, xe khách 81B-009.65 được Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Gia Lai cấp phù hiệu xe hợp đồng cho Công ty cổ phần dịch vụ vận tải Gia Lai. Trong ngày 21/7/2022, phương tiện không truyền dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình, camera về Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

Xe đầu kéo 37H-007.86 được sở GTVT Hưng Yên cấp phù hiệu xe đầu kéo cho Hợp tác xã thương mại Ánh Dương – chi nhánh Hưng Yên. Thời điểm cuối cùng nhận dữ liệu là 5:48:20, phương tiện có tốc độ 59km/h, thời điểm trước đó lúc 5:48:10 phương tiện có tốc độ 59km/h.

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