Trong cơn ghen, người đàn ông đã lái ôtô tông nhiều lần vào vợ cũ

Thấy vợ cũ đi với người đàn ông khác, Văn Quý Đạt (SN 1987, trú quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) đã lái ô tô tông vào vợ cũ. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) đã tạm giữ Đạt và điều tra về hành vi cố ý “Giết người”.

Theo thông tin từ Zing, ngày 20/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hải Châu TP Đà Nẵng đã tạm giữ Văn Quý Đạt (SN 1987, trú Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê) để điều tra về hành vi giết người.

Đạt cố tình tông nhiều lần về phía anh H. và chị N.H trước khi bỏ chạy. Ảnh: Báo Lao Động

Theo điều tra ban đầu, khuya 18/7, anh V.T.H. (SN 1988, trú phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu) chạy xe máy chở chị N.V.N.H. (SN 1992, trú Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê) trên đường 2/9, thì bất ngờ bị ôtô BKS 43A-455.xx tông từ phía sau.

Cú tông mạnh khiến cả 2 ngã xuống đường. Chưa dừng lại ở đó, tài xế xe ô tô tiếp tục lái xe cố tình tông nhiều lần về phía anh H. và chị N.H trước khi bỏ chạy.

Văn Quý Đạt (SN 1987, trú Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê) đang bị công an bắt giữ để điều tra về hành vi giết người. Ảnh: Zingnews

Báo Lao Động cho biết, vụ việc khiến anh H bị thương nặng và phải cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng ngay trong đêm, chiếc xe máy bị hư hỏng.

Nhận tin báo, Công an quận Hải Châu đã nhanh chóng vào cuộc điều tra. Sau hơn 10 giờ truy xét đã bắt được tài xế gây ra vụ việc là Văn Quý Đạt.

Tại cơ quan công an, Đạt khai là chồng cũ của chị N.V.N.H.. Thời gian gần đây, Đạt muốn níu kéo tình cảm nhưng không được đồng ý. Vì ghen tuông nên cố tình lái xe tấn công vợ cũ và bạn trai của vợ. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Nam bảo vệ ném xe đạp công cộng tại công viên Bến Bạch Đằng là nhân viên của Công ty CP Dịch vụ Bảo vệ Thăng Long Bảo An Sepre 24 Công ty CP Dịch vụ Bảo vệ Thăng Long Bảo An Sepre 24 đã kiểm điểm trách nhiệm và đình chỉ công tác nam nhân viên bảo vệ ném xe đạp công cộng xuống đường tại khu vực công viên Bến Bạch Đằng quận 1, TP.HCM vào tối ngày 19/7.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/trong-con-ghen-nguoi-dan-ong-da-lai-oto-tong-nhieu-lan-vao-vo-cu-484789.html