Nam nhân viên an ninh soi chiếu tại sân bay Tân Sơn Nhất bị tạm đình chỉ công tác vì không phát hiện hành khách mang dao lên máy bay

Đời sống 20/07/2022 12:18

Bộ Giao thông Vận tải đã nhận được báo cáo của Cục Hàng không Việt Nam về vụ việc hành khách mang dao lên máy bay vào ngày 18/7 vừa qua. Nam nhân viên an ninh soi chiếu tại sân bay Tân Sơn Nhất cũng đã bị đình chỉ công tác vì phạm lỗi nghiêm trọng này.

Theo thông tin từ VTC News, báo cáo của sân bay Tân Sơn Nhất cho thấy nhân viên soi chiếu an ninh là ông P.P.H.X. Ông X. có giấy phép và năng định soi chiếu còn hiệu lực. 

Qua kiểm tra hình ảnh trên hệ thống camera giám sát, nhân viên này được phân công thực hiện nhiệm vụ giám sát màn hình máy soi đã làm việc tại vị trí theo quy định, thái độ, tác phong nghiêm túc. Bên cạnh đó, hệ thống máy soi chiếu, cổng từ được kiểm tra đầu ngày đảm bảo hoạt động khai thác.

Nam nhân viên an ninh soi chiếu tại sân bay Tân Sơn Nhất bị tạm đình chỉ công tác vì không phát hiện hành khách mang dao lên máy bay - Ảnh 1

Khu vực soi chiếu an ninh hàng không trước khi lên tàu bay tại sân bay Tân Sơn Nhất

Ảnh: Báo Lao Động

Ngày 18/7, ông X. được phân công giám sát màn hình máy soi chiếu hành lý xách tay số 9 nhưng đã không phát hiện được con dao gọt hoa quả. Do con dao này nằm lẫn trong các đồ vật kim loại và điện tử trong hành lý xách tay của hai hành khách (số ghế 27 H và 27 K, gồm 2 điện thoại di động, 2 đồng hồ đeo tay và 1 chùm chìa khóa).

Theo Báo Lao Động, Cục Hàng không cho biết, hành khách đi máy bay từ Tân Sơn Nhất mang dao lên máy bay trong chuyến bay của Vietnam Airlines từ TP.HCM đi Hà Nội ngày 18/7. Chuyến bay có 279 hành khách. Trong lúc máy bay đang bay, một nữ hành khách sử dụng con dao dài 20cm để gọt hoa quả, tiếp viên đã lập biên bản vụ việc và thu giữ con dao trên. 

Nam nhân viên an ninh soi chiếu tại sân bay Tân Sơn Nhất bị tạm đình chỉ công tác vì không phát hiện hành khách mang dao lên máy bay - Ảnh 2

Trong lúc máy bay đang bay, một nữ hành khách sử dụng con dao dài 20cm để gọt hoa quả. Tiếp viên đã lập biên bản vụ việc và thu giữ con dao

Ảnh: Báo Thanh Niên

Đại diện Cục Hàng không Việt Nam cho rằng, việc để lọt con dao gia dụng lên khoang hành khách của chuyến bay VN0208 ngày 18/7/2022 là vụ việc vi phạm an ninh hàng không, mặc dù chưa gây hậu quả nghiêm trọng uy hiếp an toàn của người và tàu bay.

Qua vụ việc cũng cho thấy, sự thiếu hiểu biết về quy định đảm bảo an toàn hàng không của nhiều hành khách, mặc dù đã có các thông báo của hãng hàng không, cảng hàng không, nhưng vẫn mang các vật phẩm nguy hiểm lên khoang hành khách của tàu bay, tạo thêm sức ép công việc cho nhân viên soi chiếu.

Chiều ngày 19/7, đại diện Cục Hàng không Việt Nam cho biết: “Nam nhân viên an ninh soi chiếu đã bị tạm đình chỉ, phải rời vị trí an ninh soi chiếu để chờ xác minh, làm rõ vụ việc.”

Được biết, sân bay Tân Sơn Nhất đang trong giai đoạn cao điểm, lượng khách tăng kỷ lục, mỗi ngày có khoảng hơn 100.000 lượt khách qua cảng hàng không, vì vậy nhiệm vụ kiểm soát an ninh cũng có nhiều áp lực. Tuy nhiên, việc đảm bảo an ninh an toàn hàng không là yêu cầu số một.

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