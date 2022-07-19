Trong lúc lời qua tiếng lại sau khi va chạm giao thông, ông C. bị một người chưa rõ danh tính dùng dao tấn công vào vùng đùi, dù được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng nạn nhân không qua khỏi.

Theo thông tin từ Báo Người Lao Động, sáng ngày 19/7, Công an TP.Hải Phòng cho biết Công an quận Ngô Quyền cùng phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng đang khẩn trương điều tra, truy tìm nghi phạm sát hại anh Trần Cao C. (39 tuổi, quê Thanh Hóa), tạm trú tại phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng.

Theo Zingnews, vụ việc xảy ra vào tối 18/7, khi ông T.C.C. điều khiển xe máy chở theo một người từ hướng đường Nguyễn Văn Linh về nhà trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm. Đến ngã tư chân cầu vượt Lạch Tray, ông C. chạy xe tạt qua đầu một xe máy nhãn hiệu Honda Wave do một người đàn ông khoảng 40 tuổi cầm lái chở theo một người phụ nữ.

Sau khi gây án, người đàn ông chém tử vong anh C. cùng với người phụ nữ đi cùng đã rời khỏi hiện trường. Ảnh: Zingnews

Sau khi bị tạt đầu xe, người đàn ông trên đã phóng xe máy đuổi theo, đến đoạn trước cửa số nhà 122A Nguyễn Bỉnh Khiêm thì chặn được đầu xe anh C.. Tại đây, hai bên đã lời qua tiếng lại. Ngay sau đó người đàn ông này đã lấy con dao giắt ở yếm xe máy đuổi chém anh C., khiến anh bị thương tích nặng, chảy máu vùng đùi bên phải. Sau khi gây án, nghi phạm rời khỏi hiện trường.

Mặc dù được đưa đi cấp cứu liền ngay sau đó, nhưng do vết thương trúng động mạch chủ gây mất máu cấp, anh C. đã tử vong.

Hiện Công an TP.Hải Phòng phát thông tin tìm người chứng kiến vụ việc trên để phục vụ công tác điều tra vụ án. Công an TP.Hải Phòng cũng đề nghị những ai đi qua hiện trường vào thời điểm xảy ra vụ việc liên hệ cung cấp thông tin theo số điện thoại: 0985.627.799.

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