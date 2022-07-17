Nam thanh niên thừa cơ “chui” vào xưởng dệt trộm tài sản, khi bị phát hiện đối tượng đã tẩu thoát bỏ lại đôi dép

Đời sống 17/07/2022 20:39

Phạm Văn T (38 tuổi, ngụ quận 6, TP.HCM) cho biết, anh vừa bị trộm đột nhập vào xưởng dệt trên đường Lô Tư, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, TP.HCM để lấy tài sản. Khi bị phát hiện, kẻ trộm chui khe cửa hở 30cm để thoát thân, để lại đôi dép tổ ong tại hiện trường.

Theo thông tin từ Báo Thanh Niên, ngày 17/7, anh Phạm Văn T. (38 tuổi, ngụ Q.6) phản ánh với Thanh Niên rằng kẻ trộm manh động vừa đột nhập xưởng dệt của anh trên đường Lô Tư (P.Bình Hưng Hòa A, Q.Bình Tân, TP.HCM) để trộm cắp tài sản.

Nam thanh niên thừa cơ “chui” vào xưởng dệt trộm tài sản, khi bị phát hiện đối tượng đã tẩu thoát bỏ lại đôi dép - Ảnh 1

Camera ghi lại đối tượng đi xung quanh, lục tìm tài sản

Ảnh: Báo Thanh Niên

Qua hình ảnh từ camera an ninh cho thấy, rạng sáng ngày 16/7, có một nam thanh niên chui qua khe cửa cuốn rồi vào trong xưởng dệt. Tiếp đó, đối tượng đi xung quanh, lục tìm tài sản, kẻ trộm đã lấy chiếc điện thoại của anh T. để ngay trên ngực. Trong lúc mở khóa chiếc xe máy thì anh T phát hiện, đuổi bắt nhưng trộm đã chui qua khe cửa chạy ra ngoài, bỏ đôi dép lại hiện trường.

Nam thanh niên thừa cơ “chui” vào xưởng dệt trộm tài sản, khi bị phát hiện đối tượng đã tẩu thoát bỏ lại đôi dép - Ảnh 2

Sau khi bị anh T phát hiện, đối tượng đã chui ra ngoài qua khe cửa hở 30cm

Ảnh: Báo Thanh Niên

Theo Báo Pháp Luật, anh T. cho biết do trời nóng, buổi tối ngủ, anh hạ cửa cuốn nhưng có chừa một khoảng 30cm để thoáng gió. Trong lúc canh máy dệt chạy, anh T. nằm trên võng, để điện thoại trên ngực và thiếp đi lúc nào không hay.

Nam thanh niên thừa cơ “chui” vào xưởng dệt trộm tài sản, khi bị phát hiện đối tượng đã tẩu thoát bỏ lại đôi dép - Ảnh 3

Đôi dép của kẻ trộm để lại tại hiện trường

Ảnh: Báo Thanh Niên

Anh T lo lắng cho rằng trường hợp trộm có hung khí sẽ rất nguy hiểm vì có thể tấn công người dân khi bị phát hiện. Vụ việc không được anh T báo công an.

Cùng ngày 17/7, sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh từ Báo Thanh Niên, đại diện Công an P.Bình Hưng Hòa A, Q.Bình Tân, TP.HCM cho biết sẽ cử cán bộ xuống nắm thông tin các vụ trộm cắp tài sản nói trên để xử lý, ổn định an ninh trật tự địa bàn.

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