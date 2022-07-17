Theo thông tin từ Báo Thanh Niên, ngày 17/7, anh Phạm Văn T. (38 tuổi, ngụ Q.6) phản ánh với Thanh Niên rằng kẻ trộm manh động vừa đột nhập xưởng dệt của anh trên đường Lô Tư (P.Bình Hưng Hòa A, Q.Bình Tân, TP.HCM) để trộm cắp tài sản.

Qua hình ảnh từ camera an ninh cho thấy, rạng sáng ngày 16/7, có một nam thanh niên chui qua khe cửa cuốn rồi vào trong xưởng dệt. Tiếp đó, đối tượng đi xung quanh, lục tìm tài sản, kẻ trộm đã lấy chiếc điện thoại của anh T. để ngay trên ngực. Trong lúc mở khóa chiếc xe máy thì anh T phát hiện, đuổi bắt nhưng trộm đã chui qua khe cửa chạy ra ngoài, bỏ đôi dép lại hiện trường.

Sau khi bị anh T phát hiện, đối tượng đã chui ra ngoài qua khe cửa hở 30cm Ảnh: Báo Thanh Niên

Theo Báo Pháp Luật, anh T. cho biết do trời nóng, buổi tối ngủ, anh hạ cửa cuốn nhưng có chừa một khoảng 30cm để thoáng gió. Trong lúc canh máy dệt chạy, anh T. nằm trên võng, để điện thoại trên ngực và thiếp đi lúc nào không hay.

Đôi dép của kẻ trộm để lại tại hiện trường Ảnh: Báo Thanh Niên

Anh T lo lắng cho rằng trường hợp trộm có hung khí sẽ rất nguy hiểm vì có thể tấn công người dân khi bị phát hiện. Vụ việc không được anh T báo công an.

Cùng ngày 17/7, sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh từ Báo Thanh Niên, đại diện Công an P.Bình Hưng Hòa A, Q.Bình Tân, TP.HCM cho biết sẽ cử cán bộ xuống nắm thông tin các vụ trộm cắp tài sản nói trên để xử lý, ổn định an ninh trật tự địa bàn.