Theo thông tin từ Báo Công An Nhân Dân, ngày 15/7, Phòng CSHS, Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an các huyện Hoài Đức và Quốc Oai đã bắt được trọn ổ nhóm chuyên cướp tài sản vào ban đêm gồm: Lương Tài Thực (SN 2006, trú tại xã Thạch Thán, huyện Quốc Oai); Phạm Tuấn Anh (SN 2007); Đinh Doãn Phúc (SN 2004); Nguyễn Bá Thành (SN 2006) cùng trú tại xã Kim Chung, huyện Hoài Đức và Cao Quang Tùng (SN 2006, trú tại Trạm Trôi, huyện Hoài Đức).

Những đối tượng trong nhóm đều chưa đủ 18 tuổi, tụđình. tập ở các quán game Internet và các nhà nghỉ, chơi bời lêu lổng, không có sự quản lý của gia.