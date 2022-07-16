Hà Nội: Bắt giữ nhóm tội phạm chuyên sử dụng tuýp sắt, dao kiếm đi cướp lấy tiền “cày game”

Đời sống 16/07/2022 13:07

Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS), Công an TP.Hà Nội vừa bắt được nhóm đối tượng chơi bời lêu lổng, gây ra nhiều vụ cướp tài sản lúc rạng sáng tại hai địa bàn là các huyện Hoài Đức và Quốc Oai. Nhóm tội phạm này chuyên sử dụng tuýp sắt, dao kiếm đi cướp trong đêm để lấy tiền chơi game.

Theo thông tin từ Báo Công An Nhân Dân, ngày 15/7, Phòng CSHS, Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an các huyện Hoài Đức và Quốc Oai đã bắt được trọn ổ nhóm chuyên cướp tài sản vào ban đêm gồm: Lương Tài Thực (SN 2006, trú tại xã Thạch Thán, huyện Quốc Oai); Phạm Tuấn Anh (SN 2007); Đinh Doãn Phúc (SN 2004); Nguyễn Bá Thành (SN 2006) cùng trú tại xã Kim Chung, huyện Hoài Đức và Cao Quang Tùng (SN 2006, trú tại Trạm Trôi, huyện Hoài Đức).

Hà Nội: Bắt giữ nhóm tội phạm chuyên sử dụng tuýp sắt, dao kiếm đi cướp lấy tiền “cày game” - Ảnh 1

Những đối tượng trong nhóm đều chưa đủ 18 tuổi, tụđình. tập ở các quán game Internet và các nhà nghỉ, chơi bời lêu lổng, không có sự quản lý của gia.

Ảnh: Báo Công An Nhân Dân

Theo Báo Công An Thành Phố Hồ Chí Minh, trong 2 ngày 12 và 13/7, trên địa bàn hai huyện Quốc Oai và Hoài Đức (Hà Nội) xảy ra các vụ cướp tài sản với tính chất manh động. Các đối tượng điều khiển 2 xe máy, mang theo hung khí là tuýp sắt gắn dao nhọn, dao bầu, chặn người đi bán hàng lúc rạng sáng rồi đe dọa, cướp tài sản như túi xách, ví tiền, điện thoại…

Mục tiêu chúng nhắm tới của nhóm này thường là phụ nữ, những người có tài sản như túi xách, điện thoại, ví tiền, xe máy. Khi phát hiện được mục tiêu, các đối tượng nhanh chóng áp sát, dùng dao đe dọa, hành hung và cướp tài sản rồi bỏ trốn. Nhiều bị hại khi bị ổ nhóm này chặn đường không dám phản kháng bởi nếu chống trả đều bị chúng dùng dao đâm, chém.

Trước tính chất gây án manh động của các đối tượng, Phòng CSHS đã khẩn trương chỉ đạo Đội Phòng, chống tội phạm cướp và cướp giật cùng với Đội CSHS Đặc nhiệm phối hợp với Công an các huyện Quốc Oai, Hoài Đức nhanh chóng điều tra, truy bắt ổ nhóm tội phạm trên.

Hà Nội: Bắt giữ nhóm tội phạm chuyên sử dụng tuýp sắt, dao kiếm đi cướp lấy tiền “cày game” - Ảnh 2

Hai chiếc xe nhóm đối tượng điều khiển để thực hiện những vụ cướp

Ảnh: Báo Công An Thành Phố Hồ Chí Minh

Những đối tượng trong nhóm đều chưa đủ 18 tuổi, tụ tập ở các quán game Internet và các nhà nghỉ, chơi bời lêu lổng, không có sự quản lý của gia. 

Đấu tranh khai thác, cơ quan công an làm rõ ổ nhóm này đã gây ra 9 vụ cướp tài sản trên địa bàn hai huyện Quốc Oai, Hoài Đức với cùng thủ đoạn. Với số tài sản cướp được, các đối tượng sử dụng để chơi game, thuê nhà nghỉ và ăn tiêu.

Hiện lực lượng công an đã thu giữ tang vật liên quan vụ án gồm 2 xe máy, tuýp sắt gắn dao nhọn và dao bầu, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nhóm cướp.

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