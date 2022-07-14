Đối tượng dùng giấy tờ cá nhân giả xin vào làm bảo vệ để chiếm đoạt xe máy của khách đã bị bắt

Theo thông tin từ Báo An Ninh Thủ Đô, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội vừa ra quyết định tạm giữ hình sự Đỗ Văn Toàn , SN 1989, trú tại xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tại cơ quan công an,Toàn khai rằng, do vừa mới ra tù, bản thân không có việc làm ổn định nên đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thông qua mạng xã hội, Toàn biết Công ty TNHH Samurai tuyển dụng nhân viên trực tuyến nên đã lấy giấy tờ của một người tên Nguyễn Tiến Tú trên mạng xã hội để nộp hồ sơ.

Toàn được nhận vào công ty Samurai vào ngày 30/6 và điều động đi làm tại quán cà phê số 2 Đinh Liệt (Hàng Bạc) từ ngày 1/7. Ngày đầu tiên, đối tượng được quản lý giao nhiệm vụ trông xe cho khách.

Theo thông tin từ Báo Tiên Phong, khoảng 13h30 ngày 2/7, khi Toàn đang làm việc thì chị Lê Thị Trang N. điều khiển xe máy nhãn hiệu Honda Lead màu đen đến quán cà phê có địa chỉ tại số 2 Đinh Liệt, phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm để uống nước. Khi đó Toàn đã tiếp nhận mang xe đi gửi sang bãi xe 26 Lương Ngọc Quyến, theo yêu cầu của quản lý do vỉa hè quán không đủ chỗ.

Thế nhưng, Toàn không mang xe ra bãi mà đã điều khiển xe về khu vực Oceanpark, huyện Gia Lâm, Hà Nội và lên mạng xã hội đăng tin rao bán xe được 11.500.000 đồng.

Đến 16h ngày 2/7, chị N. ra về thì phát hiện xe của mình biến mất cùng người bảo vệ, nên đã đến Công an phường Hàng Bạc trình báo.

Cơ quan công an đã thu hồi được cả hai chiếc xe máy để làm thủ tục trao trả cho các bị hại Ảnh: Báo An Ninh Thủ Đô

Với cùng thủ đoạn trên, ngày 8-7, Toàn được nhận và giới thiệu vào làm bảo vệ trông xe cho quán gà rán có địa chỉ tại 294C Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội từ 10h-22h với tên “Hoàng”.

Cùng thủ đoạn trên, ngày 8/7, Toàn được nhận và giới thiệu vào làm bảo vệ trông xe cho quán gà rán có địa chỉ tại 294C Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội từ 10h-22h với tên “Hoàng”.

Đến 11h cùng ngày, đối tượng này đã nhận chiếc xe Honda Vision màu đỏ của khách và phóng đi mất. Tuy nhiên, trong quá trình di chuyển, Đỗ Văn Toàn đã bị cơ quan công an bắt giữ. Hiện cơ quan công an đã thu hồi được cả hai chiếc xe máy để làm thủ tục trao trả cho các bị hại.