Hàng nghìn du khách bị kẹt lại đảo Phú Quốc do thời tiết xấu

Đời sống 13/07/2022 14:42

Do thời tiết xấu, toàn bộ các phương tiện vận tải hành khách từ đất liền ra Phú Quốc đang tạm dừng hoạt động. Có khoảng 45.000 khách đang bị kẹt lại Phú Quốc.

Theo Báo Thanh Niên, ngày 12/7, ông Bùi Quốc Thái - Giám đốc Sở Du lịch Kiên Giang cho biết: “Do thời tiết xấu, tất cả tàu, phà vận chuyển hành khách từ đất liền ra, vào các đảo trên địa bàn tỉnh phải tạm dừng hoạt động từ 6 giờ ngày 11/7. Việc này khiến cho gần 45.000 du khách bị kẹt lại đảo. Trong đó, có 2.154 khách quốc tế.

Hiện nay đang vào mùa du lịch hè cũng là cao điểm mùa mưa trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Vùng áp thấp xuất hiện đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động du lịch. Các tàu cao tốc từ bờ ra đảo phải ngưng hoạt động, du khách không thể về đất liền và ra đảo theo đúng lịch trình đã định. 

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Do ảnh hưởng bởi thời tiết xấu, ác chuyến bay ở Phú Quốc cũng bị ảnh hưởng như chậm chuyến

Ảnh: Báo Giao Thông

Các chuyến bay cũng bị ảnh hưởng như chậm chuyến, nhưng không đáng kể. Trong 2 ngày 11 và 12/7, mỗi ngày có 73 chuyến bay đến Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc.

Theo thông tin từ Báo Thời Đại, do ảnh hưởng của vùng áp thấp, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, vịnh Thái Lan có mưa rào và dông mạnh, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Từ 11 đến 12/7, khu vực Nam bộ có mưa vừa và mưa to đến rất to, đến ngày 13/7, gió trên các vùng biển và mưa tại khu vực Nam bộ mới có xu hướng giảm dần.

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Tất cả tàu, phà vận chuyển hành khách từ đất liền ra, vào các đảo trên địa bàn tỉnh phải tạm dừng hoạt động từ 6 giờ ngày 11/7

Ảnh: Báo Giao Thông

Theo thông tin từ Báo Giao Thông, tại Phú Quốc, một số dịch vụ phục vụ khách du lịch như: cáp treo, lặn biển, đi bộ dưới biển ngắm san hô và tour tham quan các đảo, các dịch vụ vui chơi tắm biển tại các bãi biển đã tạm ngưng hoạt động. Các hoạt động tham quan vui chơi giải trí ở huyện Kiên Hải, Nam Du, Lại Sơn, An Sơn cũng tạm ngừng hoạt động. Hiện có khoảng 1.000 khách lưu trú trên địa bàn.

Để chủ động ứng phó kịp thời với vùng áp thấp có thể gây ra mưa, gió giật mạnh, đảm bảo an toàn cho khách du lịch, Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang đã ban hành công văn hỏa tốc chỉ đạo phòng văn hóa - thông tin các huyện, thành phố và các đơn vị kinh doanh du lịch về việc ứng phó với vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, đảm bảo an toàn cho du khách.

Đồng thời, lãnh đạo TP.Phú Quốc cũng đã kêu gọi các công ty lữ hành, nhà hàng, khách sạn… tạo điều kiện thuận lợi tối đa để du khách an tâm trong thời gian bị kẹt lại đảo. Được biết, hiện các du khách còn kẹt tại nơi lưu trú các cơ sở nhà nghỉ khách sạn, trước mắt giảm 20% giá vé/ngày lưu trú. Trong những ngày tới, nếu thời tiết vẫn chưa ổn định trở lại các cơ sở nghỉ dưỡng sẽ tiếp tục giảm thêm nhằm chia sẻ khó khăn cho du khách.

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