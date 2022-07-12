Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia thăm hỏi những người bị nạn

Theo thông tin từ Zingnews, chiều ngày 12/7, ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, có mặt tại hiện trường vụ tai nạn làm ba người tử vong ở huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo khắc phục hậu quả và thăm hỏi những người bị nạn.

Hùng cho biết: “Xe khách biển 30Z-7978 vừa dừng đóng nắp thùng hàng và xuất phát thì chiếc xe tải 72C-128.22 đâm từ phía sau.”

Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, qua điều tra ban đầu tài xế xe tải Đỗ Tiên Điệp (28 tuổi, ngụ Nam Định) đã không làm chủ tốc độ, không giữ được khoảng cách an toàn dẫn đến vụ tai nạn đau lòng trên.

Theo cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa, sau vụ tai nạn, qua kiểm tra xác định tài xế xe tải Đỗ Tiên Điệp (SN 1994, trú số 5 Hải Cường, Hải Hậu, Nam Định) có nồng độ cồn trong máu. Đồng thời, chiếc xe tải chở hàng quá tải trọng cho phép tại thời điểm xảy ra tai nạn. Cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa sẽ chính thức có kết luận.

Chiếc xe tải trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng ở Khánh Hòa khiến 3 người tử vong Ảnh: Zingnews

Dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình cho thấy tại thời điểm xảy ra tai nạn tài xế Điệp đang điều khiển xe tải 72C-128.22 lưu thông với tốc độ 77km/h.

Do đoạn đường xảy ra tai nạn là đường quốc lộ không nằm trong khu đông dân cư, đường đôi có dải phân cách giữa, tốc độ cho phép của xe tải BKS 72C-128.22 (có khối lượng bản thân hơn 8,5 tấn và khối lượng toàn bộ gần 24 tấn) là 80 km/h. Như vậy, thời điểm này chiếc xe tải vẫn lưu thông với tốc độ vẫn trong giới hạn quy định. Hiện nguyên nhân của vụ tai nạn được điều tra, làm rõ.