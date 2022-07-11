Bức xúc khi hàng xóm hát karaoke quá to giữa đêm khuya, Ngọc sang nhắc nhở dẫn đến mâu thuẫn, sau đó Ngọc dùng dao bấm ra tay khiến một người tử vong.

Theo thông tin từ báo Pháp Luật Và Xã Hội, ngày 10/7, đại diện lãnh đạo UBND xã Thanh Giang (huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng liên quan đến việc hát karaoke giữa đêm khuya khiến 1 người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22h ngày 9/7, ông N.V.D (SN 1974, trú tại thôn Tiêu Sơn, xã Thanh Giang) đến nhà anh V.Đ.D (ở thôn Đan Giáp, cùng xã Thanh Giang) hát karaoke. Do đêm đã khuya và không chịu được tiếng ồn, Vũ Văn Ngọc (SN 2001) sang nhắc nhở nhóm anh V.Đ.D không hát nữa để hàng xóm nghỉ ngơi.

Ảnh minh họa: Internet

Một lúc sau ông N.V.D tìm sang nhà Ngọc để nói chuyện và hai người đã xảy ra mâu thuẫn. Trong cuộc cãi vã, Ngọc dùng dao bấm đâm anh D. từ phía sau rồi rời khỏi hiện trường. Mặc dù được người dân đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương nằm vào chỗ hiểm, ông D tử vong tại bệnh viện vào khoảng 23h cùng ngày.

Nhận được thông tin vụ việc, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, lấy lời khai của nhân chứng, đồng thời truy bắt đối tượng.

Được biết, nghi phạm Vũ Văn Ngọc bị thần kinh từ nhỏ và hiện tại đang có bệnh án tâm thần. Dù vậy, trong cuộc sống thường ngày đối tượng không có biểu hiện gì bất thường. Vụ việc vẫn đang được Cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

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